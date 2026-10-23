Tras la detención de Andrea San Martín por una denuncia de presunta violencia física y psicológica, se conocieron nuevos detalles sobre la situación de su hija y las medidas solicitadas ante el Poder Judicial.

Andrea San Martín continúa en el centro de la atención pública luego de ser detenida en el marco de una denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija. Durante una transmisión en vivo de ‘América Hoy’, el reportero Oswaldo Arteaga Alfaro brindó nuevos detalles sobre la situación de la influencer y la menor. En su intervención, el periodista señaló que la exchica reality tendría restricciones para acercarse a la niña. Asimismo, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que el Ministerio de la Mujer solicitara medidas de protección para la pequeña ante el Poder Judicial.

Andrea San Martín: reportero revela qué pasaría con su hija tras la denuncia

Durante el enlace con el programa ‘América Hoy’, Oswaldo Arteaga Alfaro informó que Andrea San Martín habría pasado una segunda noche en la carceleta, donde permanecía junto a otras personas detenidas. El periodista también explicó que el plazo de 48 horas de detención concluía esa noche y que, según lo señalado durante la transmisión, la influencer debía quedar en libertad antes de las 8 p. m.

“Ha pasado su segunda noche en esta carceleta que podemos ver que en horas de la mañana hemos visto personas entrar y salir, estaría compartiendo con más detenidos, es la segunda noche que Andrea ha pasado, el día de hoy se vence las 48 horas de detención, Andrea tiene que salir en libertad antes de las 8 de la noche”, dijo el reportero.

Sin embargo, uno de los puntos que destacó el periodista fue la situación actual de la hija de la influencer. Según explicó, la menor estaría bajo el cuidado de familiares por parte de su padre, Juan Víctor Sánchez, y Andrea no podría acercarse a ella.

“Andrea San Martín no va a poder acercarse a su hija, ayer hemos visto traer a la niña, salió la hija de Andrea y Juan Víctor con un familiar, la niña está a buen recaudo con la familia de Juan Víctor”, sostuvo.

Ministerio de la Mujer solicita medidas de protección para la hija de Andrea San Martín

En medio de las investigaciones por la presunta violencia física y psicológica denunciada, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la hija menor de Andrea San Martín. La petición se realizó después de que la niña participara en una entrevista única en cámara Gesell, diligencia desarrollada como parte del procedimiento relacionado con el caso.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la institución detalló que su equipo del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) intervino tras recibir información sobre el caso mediante la Línea 100.

“El equipo del CEM intervino luego de recibir el caso a través de la Línea 100. La abogada del CEM participó en la entrevista única en cámara Gesell y solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña”, estableció el MIMP en su comunicado.