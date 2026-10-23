Melcochita SE PELEA EN VIVO con sus hijas por comprarle DEPARTAMENTO DE ESTRENO a su novia Heydi Amado: "Es problema mío que me quiten mi dinero"

Melcochita protagonizó una fuerte discusión con sus hijas Susan y Yessenia Villanueva luego de que cuestionaran la compra de un departamento para su pareja, Heydi Amado.

Melcochita protagonizó un tenso intercambio de palabras con sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, durante una transmisión televisiva que puso en evidencia sus diferencias familiares. El conflicto surgió luego de que ambas cuestionaran la adquisición de un departamento que estaría registrado a nombre de Heydi Amado, actual pareja del humorista Pablo Villanueva. Las hermanas expresaron sus dudas sobre la compra y manifestaron su preocupación por el futuro de sus familiares menores. Ante los cuestionamientos, Pablo Villanueva salió al frente para defender el manejo de sus bienes y dejó en claro que considera que sus decisiones económicas son asunto suyo.

Susan y Yessenia Villanueva cuestionan a Melcochita por comprar departamento a Heydi Amado

La controversia familiar se desató durante una conversación en vivo con el programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde Susan y Yessenia Villanueva cuestionaron que el inmueble adquirido recientemente figure a nombre de Heydi Amado. Las hijas mayores del cómico pusieron en duda la capacidad económica de su padre y de su actual pareja para realizar una compra de esa magnitud al contado.

Susan fue una de las primeras en expresar sus sospechas sobre la operación inmobiliaria y manifestó: “Yo pienso que están haciendo algo ilegal. Él no figura, pero figura su personaje”, aseguró.

A su vez, Yessenia consideró que Heydi habría conseguido una ventaja frente a Monserrat Seminario, expareja de su padre, pues, según señaló, en aproximadamente diez meses de relación con el humorista habría logrado que el departamento quedara a su nombre.

Cuando Melcochita se sumó a la conversación, mostró su fastidio por los comentarios de sus hijas y las cuestionó por poner en duda sus decisiones. En respuesta, Susan y Yessenia explicaron que su principal inquietud sería el bienestar económico de sus hermanas menores, pues temen que ellas no reciban bienes en el futuro mientras Heydi ya cuenta con una propiedad.

El artista rechazó los cuestionamientos y recordó el apoyo que, según afirmó, les brindó a sus hijas a lo largo de los años. “Cuando no hay plata, soy un desgraciado. Nunca he sido un mal padre. A Yessenia le compré una mototaxi, un carro también”, aclaró el cómico. Sin embargo, su hija respondió con una frase contundente: “Aprenda a ser un buen padre”.

Melcochita responde molesto a sus hijas y defiende sus decisiones económicas

El enfrentamiento continuó elevando el tono durante la transmisión, por lo que Magaly Medina intervino para intentar calmar los ánimos. La conductora hizo referencia a la edad del sonerista y advirtió que este tipo de discusiones podrían afectarlo y repercutir en su salud.

Pese a ello, Yessenia volvió a cuestionar la situación económica de su padre y lanzó una pregunta sobre las mujeres que, según su perspectiva, se estarían beneficiando de él: “¿Cómo no se le sube la presión cuando las mujeres le sangran y le quitan el dinero?“.

La respuesta de Pablo Villanueva fue inmediata. Visiblemente incómodo por los reclamos, sostuvo que la administración de sus ingresos le corresponde únicamente a él y no a sus hijas. ”Es problema mío que me quiten mi dinero. No es problema de ustedes. ¿El dinero es de ustedes?. Todo lo ven dinero", cuestionó.