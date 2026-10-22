¿Por qué lo hizo? Sale a la luz CONVERSACIÓN de Juan Víctor con su hija que lo habría llevado a DENUNCIAR a Andrea San Martín

Andrea San Martín fue detenida tras la denuncia de Juan Víctor por presunta violencia física y psicológica contra su hija. Ahora, sale a la luz lo que habría ocurrido durante una videollamada que encendió las alarmas del padre.

Juan Víctor Sánchez habría alertado sobre una presunta agresión contra su hija tras una videollamada que mantuvo con la menor. | Composición Wapa

Juan Víctor Sánchez habría alertado sobre una presunta agresión contra su hija tras una videollamada que mantuvo con la menor. | Composición Wapa

Andrea San Martín permanece en el centro de la polémica tras ser detenida por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, por presuntos actos de violencia física y psicológica contra la menor. De acuerdo con un informe de ‘Arriba mi gente’, la influencer fue intervenida inicialmente en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, antes de ser conducida a Medicina Legal. La investigación está relacionada con una presunta agresión contra una integrante de su entorno familiar. En medio del caso, se dieron a conocer detalles de una videollamada que Juan Víctor habría sostenido con su hija y que despertó su preocupación.

¿Qué le habría contado la hija de Andrea San Martín a Juan Víctor antes de la denuncia?

Según la información difundida por ‘Arriba mi gente’, Juan Víctor habría conocido lo ocurrido después de comunicarse con su hija menor. En esa conversación, la niña presuntamente le relató algunos desacuerdos con su madre, entre ellos una discusión porque Andrea San Martín no habría querido permitirle comer una bolsa de chizitos y tampoco asistir a la celebración de uno de sus amigos.

El programa de Latina expuso la versión del padre de la menor, quien habría señalado que tomó conocimiento de la situación durante una videollamada realizada el 20 de octubre, fecha en la que presuntamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con su relato, la comunicación le habría permitido advertir señales que despertaron sus sospechas sobre el estado emocional de la niña.

Mientras se abordaba el caso en el espacio televisivo, el conductor Santi Lesmes leyó parte del documento legal relacionado con la denuncia y detalló el origen de la discusión, según lo consignado en el expediente.

“Lo que le voy a decir, todo esto comenzó por negarse Andrea a que su hija coma una bolsa de Chizitos en la tarde noche“, mencionó el conductor Santi Lesmes mientras leía el documento legal.

Por su parte, Fernando Díaz explicó que el documento policial recogería la versión de Juan Víctor sobre presuntos jaloneos e insultos durante el incidente. También hizo referencia a otros desacuerdos que habrían ocurrido antes de la discusión y recordó que, en 2021, el padre difundió audios relacionados con un episodio anterior entre Andrea San Martín y su hija.

“Lo que detalla la denuncia policial es que hubo jaloneos, la madre le habría dicho lisuras en todo momento, es la información que ha dado a policía Juan Víctor. La menor también se demoró en cambiarse de ropa y en levantarse. Hay un cúmulo de cosas, no sería la primera vez que la hija o las hijas de Andrea San Martín la exponen. En el año 2021, Juan Víctor difundió unos audios de su hija gritar y a Andrea San Martín levantando la voz, diciendo lisuras a su menor hija…”, explicó Fernando Díaz.

¿Cómo fue la videollamada que habría motivado a Juan Víctor a denunciar a Andrea San Martín?

Durante la emisión del programa, también se expuso que la comunicación entre Juan Víctor y su hija habría ocurrido a través del teléfono de Andrea San Martín. Según la versión atribuida al padre, la menor estaba llorando y tenía dificultades para expresarse, mientras que la influencer habría manifestado su molestia porque la niña no quería comer los alimentos que le ofrecía.

Al analizar estos detalles, se indicó que las señales percibidas durante la llamada habrían llevado a Juan Víctor a acudir a una comisaría para denunciar lo ocurrido y solicitar que se realizaran las diligencias correspondientes, incluida la evaluación médico-legal de la menor.

“Una videollamada que habría generado una alerta, habría sostenido una llamada a través del teléfono de Andrea San Martín encontrándose presente su menor hija, según refirió, durante dicha comunicación observó que la menor se encontraba llorando y tenía dificultades para hablar. Indicó que la madre de la niña había manifestado encontrarse molesta porque la menor no quería comer los alimentos, de los chisitos que ya lo mencionó Fernando, lo que expresan es que hay signos o señales de alerta habrían llevado a Juan Víctor vaya a hacer una denuncia a la comisaría y luego que esta niña pase por el médico legista”, sostuvo.

Asimismo, Ricardo Rondón señaló que, según la información expuesta en el programa, habría sido la propia Andrea San Martín quien se comunicó con Juan Víctor cuando la pequeña estaba llorando y se resistía a comer. Esta situación habría llamado la atención del padre, quien presuntamente percibió señales preocupantes en el comportamiento de su hija.