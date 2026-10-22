Andrea San Martín reapareció ante las cámaras tras pasar la noche en una comisaría de Miraflores. La influencer respondió una pregunta clave sobre su situación y reveló qué hará después de las diligencias.

Andrea San Martín atraviesa una situación complicada luego de ser intervenida por la Policía a raíz de una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. El caso está relacionado con una presunta agresión física y psicológica contra la menor, hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades. Según informó el programa ‘Arriba mi gente’, la influencer permaneció durante la noche en la comisaría de Miraflores y su detención se prolongaría por 48 horas. En medio de las diligencias, la exchica reality se pronunció brevemente ante los medios de comunicación y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa.

¿Qué dijo Andrea San Martín tras ser detenida por presunta agresión a su hija?

Poco después de su intervención, Andrea San Martín fue conducida a la sede de Medicina Legal mientras permanecía enmarrocada. Al llegar a las instalaciones de Lima Este, la influencer descendió del vehículo policial con señales visibles de haber llorado y respondió brevemente a las preguntas de la prensa que aguardaba en el lugar.

“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy hacer una conferencia de prensa con todos”, fueron las declaraciones que brindó inicialmente ante las cámaras.

La figura televisiva también reiteró que tiene previsto convocar a los medios para explicar su versión de lo ocurrido, aunque precisó que primero debía completar los procedimientos pendientes.

"Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, porque ahorita por tiempos y porque tengo que ir a hacer otra diligencia más no puedo", aseguró.