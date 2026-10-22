Andrea San Martín terminó en una comisaría tras ser denunciada por Juan Víctor, padre de su segunda hija, por una presunta agresión física contra la menor.

Andrea San Martín fue intervenida durante la madrugada de este jueves 22 de octubre y trasladada a una dependencia policial de Miraflores. El hecho se produjo luego de que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, presentara una denuncia en su contra. ¿Qué pasó?

¿Por qué denunciaron a Andrea San Martín y qué ocurrió con su hija?

De acuerdo con el parte policial difundido por el programa ‘Arriba mi gente’, la conductora habría agredido físicamente a la menor. La presunta agresión se habría originado luego de que la pequeña pidiera una bolsa de chizitos y su madre se negara a dársela.

La intervención de Andrea San Martín se habría producido a raíz de la acusación presentada por Juan Víctor, quien denunció un presunto episodio de violencia contra la hija que ambos tienen en común. Según la información expuesta en ‘Arriba mi gente’, el documento policial señala que la influencer habría tenido una reacción física contra la niña después de negarle el consumo de una bolsa de Chizitos.

Tras conocerse la denuncia, la exchica reality fue conducida a una comisaría ubicada en Miraflores durante las primeras horas del jueves. No obstante, las circunstancias del caso deberán esclarecerse mediante las diligencias correspondientes.

Andrea San Martín fue intervenida tras denuncia de Juan Víctor

De acuerdo con lo informado por el programa de Latina, Andrea San Martín se comunicó con su expareja Juan Víctor para comentarle sobre el comportamiento de la hija que tienen en común. Durante la conversación, la menor le habría expresado a su padre su disconformidad con algunas decisiones de su madre, como la negativa a darle una bolsa de chizitos y el impedimento para asistir a la fiesta de uno de sus amigos.

Luego de lo ocurrido, el padre de la segunda hija de la exchica reality habría acudido a una dependencia policial de Miraflores para presentar una denuncia. La influencer también llegó hasta el lugar con la intención de aclarar la situación; no obstante, transcurridos algunos minutos, los agentes policiales procedieron a detenerla y colocarle las esposas.

En medio de la confusión y visiblemente afectada por lo sucedido, Andrea San Martín brindó breves declaraciones a los medios de comunicación. La influencer anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los detalles del caso y precisó que dejará las investigaciones en manos de las autoridades correspondientes.

Al ser descendida de un vehículo policial, la figura televisiva aseguró ante la prensa de espectáculos que conserva la tranquilidad de su conciencia, pese a la denuncia en su contra. Asimismo, explicó que el traslado con las esposas formaría parte del procedimiento policial, según sus propias palabras: “es parte del proceso”.