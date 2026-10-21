¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"

El histórico periodista de América TV sorprendió al anunciar su salida tras más de 20 años en el canal. A través de sus redes sociales, recordó cómo la televisora le permitió cumplir su sueño de trabajar en televisión.

Una conocida figura de la televisión peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de América Televisión después de más de dos décadas de trayectoria. El comunicador confirmó su decisión mediante sus redes sociales y compartió unas emotivas palabras para despedirse de la casa televisiva que marcó su carrera. Durante estos años, logró ganarse el cariño del público gracias a su estilo cercano y sus intervenciones vinculadas al fútbol y el entretenimiento. Su partida abre una nueva etapa profesional, aunque todavía no ha revelado cuáles serán sus próximos pasos.

Juan Carlos Orderique anuncia su salida de América TV tras más de 20 años

El periodista y conductor peruano Juan Carlos Orderique confirmó el martes 20 de octubre que dejará América Televisión, canal en el que construyó gran parte de su carrera y se convirtió en un rostro reconocido por los televidentes.

El anuncio fue realizado a través de sus plataformas sociales, donde rememoró la importancia que tuvo la televisora en su desarrollo profesional y en el cumplimiento de una meta que tenía desde pequeño. En su mensaje de despedida, expresó:

“Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir: gracias”, se lee en el mensaje que compartió el comunicador.

Pese a confirmar su alejamiento, Orderique no ha explicado públicamente qué motivó su decisión ni ha anunciado si formará parte de otro medio de comunicación o si tiene nuevos proyectos en marcha. Por su parte, América Televisión tampoco ha difundido una comunicación oficial sobre la salida del conductor.

Juan Carlos Orderique y el vínculo que construyó con los hinchas peruanos

A lo largo de su paso por América TV, Orderique participó en diferentes espacios televisivos, pero alcanzó especial popularidad con sus intervenciones antes de los encuentros futbolísticos. Su trabajo en “La Previa”, segmento del programa “Fútbol en América”, lo llevó a recorrer los alrededores de los estadios para conversar con los aficionados y recoger sus impresiones con una mezcla de humor, espontaneidad y contenido deportivo.

Gracias a este formato, el periodista fortaleció su conexión con los hinchas peruanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Además, su característica expresión “Papito lindo, reina preciosa” terminó convirtiéndose en uno de los sellos que identificaron su estilo frente a las cámaras.

En su despedida, el conductor también tuvo palabras de agradecimiento para las familias que lo acompañaron desde sus hogares durante sus años en pantalla. “Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría”, sostuvo.