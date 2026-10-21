Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"

El histórico periodista de América TV sorprendió al anunciar su salida tras más de 20 años en el canal. A través de sus redes sociales, recordó cómo la televisora le permitió cumplir su sueño de trabajar en televisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"
    El periodista y conductor dice adiós al canal | Composición Wapa
    ¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"

    Una conocida figura de la televisión peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de América Televisión después de más de dos décadas de trayectoria. El comunicador confirmó su decisión mediante sus redes sociales y compartió unas emotivas palabras para despedirse de la casa televisiva que marcó su carrera. Durante estos años, logró ganarse el cariño del público gracias a su estilo cercano y sus intervenciones vinculadas al fútbol y el entretenimiento. Su partida abre una nueva etapa profesional, aunque todavía no ha revelado cuáles serán sus próximos pasos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Jefferson Farfán lanza AMENAZA contra Magaly Medina tras solicitud de prisión: "Ya te gané y voy a seguir ganando”

    Juan Carlos Orderique anuncia su salida de América TV tras más de 20 años

    El periodista y conductor peruano Juan Carlos Orderique confirmó el martes 20 de octubre que dejará América Televisión, canal en el que construyó gran parte de su carrera y se convirtió en un rostro reconocido por los televidentes.

    El anuncio fue realizado a través de sus plataformas sociales, donde rememoró la importancia que tuvo la televisora en su desarrollo profesional y en el cumplimiento de una meta que tenía desde pequeño. En su mensaje de despedida, expresó:

    “Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir: gracias”, se lee en el mensaje que compartió el comunicador.

    Pese a confirmar su alejamiento, Orderique no ha explicado públicamente qué motivó su decisión ni ha anunciado si formará parte de otro medio de comunicación o si tiene nuevos proyectos en marcha. Por su parte, América Televisión tampoco ha difundido una comunicación oficial sobre la salida del conductor.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡NO PUEDE CON TANTA EMOCIÓN! Melissa Klug dedica conmovedor mensaje a Gianella Marquina tras convertirse en madre: "Mi bendición"

    Juan Carlos Orderique y el vínculo que construyó con los hinchas peruanos

    A lo largo de su paso por América TV, Orderique participó en diferentes espacios televisivos, pero alcanzó especial popularidad con sus intervenciones antes de los encuentros futbolísticos. Su trabajo en “La Previa”, segmento del programa “Fútbol en América”, lo llevó a recorrer los alrededores de los estadios para conversar con los aficionados y recoger sus impresiones con una mezcla de humor, espontaneidad y contenido deportivo.

    wapa.pe

    Gracias a este formato, el periodista fortaleció su conexión con los hinchas peruanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Además, su característica expresión “Papito lindo, reina preciosa” terminó convirtiéndose en uno de los sellos que identificaron su estilo frente a las cámaras.

    En su despedida, el conductor también tuvo palabras de agradecimiento para las familias que lo acompañaron desde sus hogares durante sus años en pantalla. “Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría”, sostuvo.

    Finalmente, Orderique recordó el respaldo que recibió de los aficionados durante las coberturas futbolísticas y los viajes que realizó para encontrarse con ellos en distintos lugares. “A los hinchas, gracias por todo su cariño, no solo a los que viven en nuestra tierra, sino también a los que están lejos de ella, con quienes hemos compartido lindos momentos. Y es que siempre hay un peruano por el mundo”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡DE ESTO ES GUERRA A LA GLORIA INTERNACIONAL! Guty Carrera gana ‘Top Chef VIP’ y se lleva impresionante premio en dólares

    ¡SE CALIENTA LA POLÉMICA! Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly y desata reacciones en redes

    ¡NO PUEDE CON TANTA EMOCIÓN! Melissa Klug dedica conmovedor mensaje a Gianella Marquina tras convertirse en madre: "Mi bendición"

    Isabella Ladera sufre DOLOROSO ACCIDENTE con su BEBÉ y revela QUÉ PASÓ tras quedarse SOLA por REGRESO de Hugo García al Perú: "Me rompió el alma, totalmente traumático"

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá en su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza