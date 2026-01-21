Momento crítico: Anhelí cruza los dedos por la recuperación de su hija tras duro accidente

Anelhí Arias espera avances médicos en la recuperación de su hija Luciana Martin, quien sufrió fracturas y quemaduras tras un accidente con fuegos artificiales que la alejó de Miss Teen Mesoamérica.

La exporrista espera que los resultados de su hija sean positivos.

Anelhí Arias atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el grave accidente que sufrió su hija Luciana Martín durante las celebraciones de Año Nuevo. La exanimadora vive a la espera de nuevos reportes médicos sobre la evolución de la joven, quien continúa en proceso de recuperación luego de sufrir fracturas y quemaduras producto de la explosión de un artefacto pirotécnico.

Aunque el panorama sigue siendo delicado, Anelhí se mantiene optimista y enfocada en la rehabilitación de su hija, quien deberá atravesar un largo camino antes de retomar su vida con normalidad.

Anelhí Arias revela el complejo proceso de recuperación de su hija

En recientes declaraciones, la exesposa del futbolista Dayron Martin explicó que la recuperación de Luciana no será rápida ni sencilla, ya que se trata de una lesión que requiere seguimiento especializado.

“Mi hija tiene que pasar un proceso de sanación y luego ver cómo sigue, porque no es una fractura normal, tiene que recibir terapias”, manifestó con evidente preocupación.

Pese a la difícil situación, Anelhí también resaltó el respaldo que ha recibido por parte de figuras del mundo del modelaje, en especial de Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú.

“Le ha brindado su respaldo y también le dijo que no iba a mandar a nadie en su reemplazo para el concurso de Miss Teen Mesoamérica Internacional, y que será su reina todo este año”, comentó agradecida.

El accidente que alejó a Luciana Martin de los certámenes internacionales

Luciana Martin, quien recientemente había sido coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, se vio obligada a suspender su participación en el certamen internacional tras sufrir un accidente con fuegos artificiales durante una celebración familiar.

La propia joven decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje.

“Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, relató.

Días después, Luciana dio más detalles sobre su estado actual de salud y confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica.

“Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, explicó.