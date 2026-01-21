Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Momento crítico: Anhelí cruza los dedos por la recuperación de su hija tras duro accidente

Anelhí Arias espera avances médicos en la recuperación de su hija Luciana Martin, quien sufrió fracturas y quemaduras tras un accidente con fuegos artificiales que la alejó de Miss Teen Mesoamérica.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Momento crítico: Anhelí cruza los dedos por la recuperación de su hija tras duro accidente
    La exporrista espera que los resultados de su hija sean positivos.
    Momento crítico: Anhelí cruza los dedos por la recuperación de su hija tras duro accidente

    Anelhí Arias atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el grave accidente que sufrió su hija Luciana Martín durante las celebraciones de Año Nuevo. La exanimadora vive a la espera de nuevos reportes médicos sobre la evolución de la joven, quien continúa en proceso de recuperación luego de sufrir fracturas y quemaduras producto de la explosión de un artefacto pirotécnico.

    Aunque el panorama sigue siendo delicado, Anelhí se mantiene optimista y enfocada en la rehabilitación de su hija, quien deberá atravesar un largo camino antes de retomar su vida con normalidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Anelhí Arias revela el complejo proceso de recuperación de su hija

    En recientes declaraciones, la exesposa del futbolista Dayron Martin explicó que la recuperación de Luciana no será rápida ni sencilla, ya que se trata de una lesión que requiere seguimiento especializado.

    “Mi hija tiene que pasar un proceso de sanación y luego ver cómo sigue, porque no es una fractura normal, tiene que recibir terapias”, manifestó con evidente preocupación.

    Pese a la difícil situación, Anelhí también resaltó el respaldo que ha recibido por parte de figuras del mundo del modelaje, en especial de Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú.

    “Le ha brindado su respaldo y también le dijo que no iba a mandar a nadie en su reemplazo para el concurso de Miss Teen Mesoamérica Internacional, y que será su reina todo este año”, comentó agradecida.

    El accidente que alejó a Luciana Martin de los certámenes internacionales

    Luciana Martin, quien recientemente había sido coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, se vio obligada a suspender su participación en el certamen internacional tras sufrir un accidente con fuegos artificiales durante una celebración familiar.

    La propia joven decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Tiktoker Moca sortea iPhone, pero usuarios notaron algo raro en el equipo: “¿Dónde está la manzana?”

    “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, relató.

    Días después, Luciana dio más detalles sobre su estado actual de salud y confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica.

    “Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, explicó.

    Por ahora, la joven ha decidido enfocarse en su bienestar físico y emocional, mientras su familia y seguidores le envían mensajes de fuerza y pronta recuperación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Momento crítico: Anhelí cruza los dedos por la recuperación de su hija tras duro accidente
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

    Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

    Lo más vistos en Farándula

    Andrea Llosa sorprende con 'fuerte' queja contra su madre durante encuentro familiar

    Andrea San Martín sorprende al permitir que su hija de 10 años manejara buggy a alta velocidad: "¡Ya, para!"

    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

    Hija de Anhelí y Dayron sufre fuerte accidente con fuegos artificiales y queda fuera del Miss Petite Mesoamérica

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;