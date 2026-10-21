A pocos días de la audiencia que determinará la posible prisión de Magaly Medina , Jefferson Farfán intensificó su conflicto en el podcast 'Enfocados'.

El conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina ha vuelto a ser motivo de atención pública. Durante un reciente episodio de su podcast 'Enfocados', el exfutbolista lanzó una contundente advertencia hacia la conductora, exacerbando así el prolongado enfrentamiento legal que mantienen.

Estas afirmaciones se producen en un momento crítico para Medina. En los días venideros, el Poder Judicial decidirá si la conocida 'Urraca' continuará con su régimen de servicios comunitarios actual o si deberá enfrentar una condena de prisión efectiva, un paso solicitado por el exfutbolista internacional.

Farfán lanza advertencia a días de la audiencia de Magaly

El suceso se desarrolló mientras Farfán conversaba de manera relajada con Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros exfutbolistas invitados. En un punto de la charla, Puchungo dirigió un saludo a la conductora: "La señora Magaly. Un saludo para la señora Magaly, compadre", expresó.

Ese comentario fue suficiente para que Farfán mencionara la disputa con Medina, dirigiéndose a ella con un apodo y lanzando una clara advertencia. "Mi 'Tía 8 y Media', mi 'Tía 8 y Media. (...) Ya perdiste, ya te gané, de eso no te quejes. Ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando", afirmó. Esta respuesta provocó las risas entre los presentes, quienes sugirieron un posible encuentro entre ambos.

A raíz de ese comentario, la conversación se orientó hacia la posibilidad de tener a Medina como invitada en el podcast. Puchungo Yáñez opinó: "En algún momento, ustedes se reunirán. ¿Te imaginas a ella sentada aquí?".