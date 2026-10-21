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Jefferson Farfán lanza AMENAZA contra Magaly Medina tras solicitud de prisión: "Ya te gané y voy a seguir ganando”

A pocos días de la audiencia que determinará la posible prisión de Magaly Medina, Jefferson Farfán intensificó su conflicto en el podcast 'Enfocados'.

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    Jefferson Farfán lanza AMENAZA contra Magaly Medina tras solicitud de prisión: "Ya te gané y voy a seguir ganando”
    En noviembre, Magaly Medina afrontará una nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán. | Foto: composición LR/Facebook/ATV
    Jefferson Farfán lanza AMENAZA contra Magaly Medina tras solicitud de prisión: "Ya te gané y voy a seguir ganando”

    El conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina ha vuelto a ser motivo de atención pública. Durante un reciente episodio de su podcast 'Enfocados', el exfutbolista lanzó una contundente advertencia hacia la conductora, exacerbando así el prolongado enfrentamiento legal que mantienen.

    Estas afirmaciones se producen en un momento crítico para Medina. En los días venideros, el Poder Judicial decidirá si la conocida 'Urraca' continuará con su régimen de servicios comunitarios actual o si deberá enfrentar una condena de prisión efectiva, un paso solicitado por el exfutbolista internacional.

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    Farfán lanza advertencia a días de la audiencia de Magaly

    El suceso se desarrolló mientras Farfán conversaba de manera relajada con Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros exfutbolistas invitados. En un punto de la charla, Puchungo dirigió un saludo a la conductora: "La señora Magaly. Un saludo para la señora Magaly, compadre", expresó.

    Ese comentario fue suficiente para que Farfán mencionara la disputa con Medina, dirigiéndose a ella con un apodo y lanzando una clara advertencia. "Mi 'Tía 8 y Media', mi 'Tía 8 y Media. (...) Ya perdiste, ya te gané, de eso no te quejes. Ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando", afirmó. Esta respuesta provocó las risas entre los presentes, quienes sugirieron un posible encuentro entre ambos.

    A raíz de ese comentario, la conversación se orientó hacia la posibilidad de tener a Medina como invitada en el podcast. Puchungo Yáñez opinó: "En algún momento, ustedes se reunirán. ¿Te imaginas a ella sentada aquí?".

    La broma continuó cuando Guizasola mencionó que el reencuentro podría darse en 'Magaly TV, la firme', el programa de la conductora. Añadió una frase que desató una risa en Farfán: "¿Sabes qué me gustaría? Bailar con ella, en cámara lenta", afirmó provocando carcajadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán lanza AMENAZA contra Magaly Medina tras solicitud de prisión: "Ya te gané y voy a seguir ganando”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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