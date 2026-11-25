Familiar de Javier Carmona dedica emotivo mensaje a hija de Tula Rodríguez por sus 18 años en medio de la expectativa por la herencia del empresario.

Familiar de Javier Carmona REAPARECE y envía emotivo mensaje a hija de Tula Rodríguez tras cumplir 18 años.

Familiar de Javier Carmona REAPARECE y envía emotivo mensaje a hija de Tula Rodríguez tras cumplir 18 años.

Valentina, hija de Tula Rodríguez y el fallecido empresario Javier Carmona, cumplió 18 años el pasado 23 de noviembre. La joven celebró esta fecha especial en Estados Unidos, donde actualmente cursa sus estudios superiores.

Su cumpleaños generó expectativa debido a que, en 2023, la conductora anunció que iniciaría acciones legales para que su hija acceda a la parte de la herencia de su padre que le corresponde una vez alcanzada la mayoría de edad.

Familiar de Javier Carmona sorprende con mensaje a hija de Tula Rodríguez

En medio de la expectativa, María Claudia Carmona, tía de Valentina, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras y compartir fotografías de momentos especiales de su vida.

Familiar de Javier Carmona REAPARECE y envía emotivo mensaje a hija de Tula Rodríguez.

"Mi querida Valicha, felices 18. Este año no te apachurramos físicamente, pero estamos pensándote y contando los días para vernos y celebrar juntas. Te amo mi sobrina linda, te admiro y me encanta verte crecer y ver la personita que eres gracias a la dedicación de tu mamita. Siempre juntas y acá para ti cuando haga falta", expresó.

La joven compartió la publicación en sus historias de Instagram como muestra de agradecimiento.

¿Qué pasará con la herencia de Javier Carmona tras la mayoría de edad de Valentina?

En una entrevista concedida en 2023, Tula Rodríguez manifestó que esperaría hasta que su hija cumpliera 18 años para emprender acciones legales relacionadas con la herencia del empresario, de la cual, según señaló, le correspondería el 25%.