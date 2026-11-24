Nacho Di Marco vuelve a estar en el ojo público tras ser vinculado a Korina Rivadeneira . Sin embargo, Ethel Pozo aseguró que el actor argentino tendría una novia conocida por su círculo cercano.

Nacho Di Marco volvió a generar comentarios luego de ser relacionado sentimentalmente con Korina Rivadeneira tras la difusión de unas imágenes por parte de 'Magaly TV, la firme'. Sin embargo, una revelación de Ethel Pozo sobre la vida amorosa del actor argentino despertó nuevas interrogantes. Durante su participación en el pódcast 'Sin + que decir', la conductora aseguró que el intérprete tendría una pareja a quien varias personas de su entorno conocerían. Tras esta revelación, sale a relucir una declaración del pasado en la que ambos habrían adquirido una propiedad en Argentina.

Ethel Pozo revela que Nacho Di Marco tendría novia y sorprende con inesperada aclaración

En una reciente emisión de 'Sin + que decir', espacio conducido por María Pía Copello, Ethel Pozo se refirió a la situación sentimental del artista argentino mientras comentaban el reportaje que involucró a Korina Rivadeneira y al protagonista de telenovelas. En medio de la conversación, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que el actor tendría una enamorada a quien conocerían sus amistades y personas cercanas.

“Ojo se supone que él tiene novia, la gente que lo conoce, saben que tiene su novia, viene al país a verlo, mi esposo ha trabajado, todos la conocen...de repente ha terminado, no estoy diciendo”, contó la conductora.

Sus declaraciones llamaron la atención porque mencionó que la presunta pareja del argentino incluso habría viajado a territorio peruano para visitarlo. No obstante, Ethel dejó abierta la posibilidad de que el romance ya hubiera llegado a su fin, una versión que posteriormente volvió a mencionar durante el programa. “Dice la comunidad que ya terminó con la novia” , precisó la conductora.

Nacho Di Marco y su última publicación con Manuela tras comprar una casa juntos en Argentina

El actor argentino habló públicamente sobre su relación con Manuela en diciembre de 2024, cuando retornó al Perú para asumir el papel protagónico de la telenovela 'Nina de Azúcar'. En aquella oportunidad, contó que debía mantener un romance a distancia debido a sus compromisos laborales en nuestro país, mientras su pareja permanecía en Argentina.

El último mensaje que Nacho Di Marco habría publico junto a quien era su novia

Además, reveló que ambos llevaban más de un año juntos y que habían dado un importante paso como pareja al adquirir una vivienda en su país natal. Pese a la distancia, el intérprete se mostró entusiasmado porque su enamorada tenía previsto viajar para pasar las fiestas de fin de año con él.

“Enamorado, tengo a mi novia en Argentina con todo lo que eso conlleva que es un desafío porque es ver cómo se arma esta dinámica a distancia, pero bueno va a venir a visitarme, así que contento. Viene para Navidad, se queda todo enero, así que en los momentos claves”, sostuvo.

Durante aquella conversación, Di Marco también recordó las dificultades que atravesaron para organizar la mudanza de la propiedad que habían comprado juntos, pues tuvo que viajar a Perú mientras Manuela se encargaba de ese proceso en Argentina.

"Sí, justo venía la mudanza y me tuve que venir acá y tuvo que hacer la mudanza sola y yo ayudándola desde acá, o sea, a nivel timing fue bastante fuerte", sentenció.

Por otro lado, el último registro público que el actor compartió junto a la joven en su cuenta de Instagram data del 5 de diciembre de 2024. Se trató de un video que recopilaba diferentes fotografías de ambos y que publicó como parte de la celebración por el cumpleaños de Manuela. La dedicatoria que acompañó las imágenes fue: "Feliz cumple, caramelo. Te amo".

Desde aquella fecha, el artista no volvió a compartir publicaciones junto a quien era su pareja. En esa misma etapa, también había descartado que tuvieran planes inmediatos de matrimonio, pues consideraba que todavía necesitaban seguir consolidando su relación.