Nacho Di Marco decidió pronunciarse sobre las especulaciones que surgieron tras ser vinculado sentimentalmente con Korina Rivadeneira. Los rumores cobraron fuerza luego de que la modelo venezolana fuera captada ingresando al edificio donde vive el actor argentino y permaneciera allí durante la noche. Ante las imágenes que despertaron sospechas de un posible romance, el artista decidió explicar qué ocurrió realmente aquella madrugada. Durante una entrevista, el intérprete aclaró cuál es su verdadera relación con la exchica reality y reveló por qué ambos terminaron en el mismo lugar.

Nacho Di Marco aclara qué pasó con Korina Rivadeneira tras las imágenes que desataron rumores de romance

Durante una reciente edición de 'Q' Bochinche', Nacho Di Marco conversó con Samuel Suárez y Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', para despejar las dudas sobre su cercanía con Korina Rivadeneira. El actor argentino se refirió a las imágenes que fueron interpretadas como un supuesto encuentro amoroso y explicó que su vínculo con la modelo es únicamente de amistad.

"¡Me encanta la película que estoy armando! Aclaro, no, no pasa nada con Korina. Somos amigos, lo que pasó es que en su cumpleaños me invitó como parte de su elenco también, en estos últimos tiempos nos acercamos más, porque es normal cuando chambeamos con alguien te volvés a acercar, no nos veíamos hace años, ahora que estamos compartiendo nos volvimos a acercar como amigos, me invitó a su cumple, fuimos con Anahí como se ve en las imágenes, con Donato otro amigo mío", aclaró en un inicio.

Por otro lado, el artista también contó cómo se produjo el regreso al edificio donde reside y por qué la esposa de Mario Hart permaneció allí hasta el día siguiente. Según detalló, ambos coincidieron en el cumpleaños de la modelo y, después de retirarse de la celebración, descubrió que una amiga en común vivía en el mismo inmueble que él.

"Fuimos un rato nada más porque yo había hecho doble función, había tenido un día muy largo y al regreso, yo hablando con Dani Moreno, que es una amiga mía y es una amiga que tenemos en común y que estaba en el cumpleaños, me entero que ella también vive en el mismo edificio que yo, entonces aprovechamos y vinimos para acá y Korina se quedó a dormir con ella, en su depa, en el mismo edificio que yo porque ella vive en los Pantanos de Villa y había tomado y no estaba bueno que se fuera hasta allá (...) ella coordinó para quedarse a dormir en lo de su amiga, eso fue lo que pasó", aseguró.

Finalmente, Nacho Di Marco insistió en que su coincidencia con Korina en el mismo edificio tuvo una explicación y descartó que ambos hayan compartido la noche como parte de una cita romántica. Incluso, invitó a quienes mantienen dudas sobre su versión a consultar con la amiga que estuvo presente durante el cumpleaños.