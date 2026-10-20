¡NO PUEDE CON TANTA EMOCIÓN! Melissa Klug dedica conmovedor mensaje a Gianella Marquina tras convertirse en madre: "Mi bendición"

Melissa Klug celebró el nacimiento de Tezza, su cuarta nieta y primera hija de Gianella Marquina , con un emotivo mensaje dedicado a su primogénita.

Melissa Klug vive un momento especial junto a su familia tras el nacimiento de Tezza, su cuarta nieta y primera hija de Gianella Marquina. La empresaria utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su primogénita, quien acaba de convertirse en madre por primera vez.

La llamada 'Blanca de Chucuito' destacó lo significativo que resulta para ella ver a su hija mayor iniciar esta nueva etapa y dejó ver la emoción que le genera acompañarla durante sus primeros días como mamá.

Melissa Klug dedica emotivas palabras a Gianella Marquina

A través de Instagram, Klug reflexionó sobre lo que significa ver a su primera hija sosteniendo ahora a su propio bebé.

"Hay emociones que el alma siente con tanta profundidad que las palabras apenas consiguen rozarlas. Ver a mi primogénita convertida en madre, contemplar la ternura con la que sostiene a su primera hija, es uno de esos regalos que la vida guarda en un rincón sagrado del corazón", escribió.

La empresaria también explicó que la llegada de Tezza tiene un significado distinto por tratarse de la hija de Gianella. "Mi Tezza eres mi cuarta nieta, mi pequeña bendición, pero llegas de la mano de mi primera hija… haciendo de este instante una emoción única e imposible de describir", expresó.

Luego cerró su mensaje con una reflexión sobre el amor familiar. "Porque hay amores que no se suman, sino que multiplican la vida", añadió Klug.

Melissa Klug comparte un momento tierno con la primera hija de Gianella Marquina.

Gianella Marquina confirma el nacimiento de su primera hija

Gianella fue quien dio a conocer primero la llegada de Tezza mediante una fotografía publicada en Instagram. En la imagen se observa parte del rostro de la bebé y una de sus manos sujetando los dedos de sus padres. "Mi pequeño amor", escribió Marquina para confirmar la noticia.

La publicación recibió rápidamente mensajes de felicitación de familiares, amigos y seguidores. Por ahora, Gianella ha preferido mantener en reserva varios detalles sobre el nacimiento y no ha revelado públicamente la fecha exacta del parto.

Tezza marca una nueva etapa para la familia

Con la llegada de la bebé, Gianella comienza su primera experiencia como madre, mientras Melissa celebra nuevamente su rol de abuela.

La empresaria suele compartir momentos familiares en redes sociales, pero esta ocasión tiene un valor especial por tratarse de la primera hija de su primogénita.