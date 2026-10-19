Sheyla Rojas reaparece tras la DERROTA de Joaquín Ramírez y se recursea VENDIENDO JEANS por casi S/100: “¿Caros?”

Sheyla Rojas ha puesto en el pasado la derrota electoral de Joaquín Ramírez y ahora se dedica a vender jeans en redes, pese a las críticas sobre los precios.

Sheyla Rojas volvió a aparecer en TikTok con una transmisión en vivo para promocionar sus jeans de la marca Toretto, aprovechando su estadía en Lima después de finalizar su relación con el empresario mexicano Sir Winston. La figura pública peruana mostró diversos modelos, respondió preguntas de sus seguidores y vendió sus productos en una sesión llena de comentarios acerca de los precios y su vida personal.

La vuelta de la influencer ocurrió poco después de las elecciones para el Gobierno Regional de Cajamarca, donde Joaquín Ramírez, su pareja, no logró el triunfo. Según los primeros resultados de Datum y América Televisión, el representante de Cajamarca Renace obtuvo el 20,3% de los votos frente al 30,9% alcanzado por Edison Carrasco de Somos Perú.

Sheyla Rojas vende jeans en TikTok y le mencionan a Joaquín Ramírez

En el directo, Sheyla Rojas presentó varios estilos de sus jeans y platicó con interesados en adquirirles. Se anunciaron ofertas de ocasión y explicaron que los precios reducidos eran por la conexión directa entre la dueña de la marca y el público.

No obstante, algunos usuarios criticaron los costos afirmando que algunas prendas eran caras. Estos comentarios acompañaron la exhibición de los productos mientras la influencer seguía respondiendo a los observadores. La pregunta recurrente era ¿Caros?, refiriéndose al precio de los jeans.

Además, no faltaron comentarios sobre su pareja Joaquín Ramírez. Durante el live, varios preguntaron sobre él o bromearon sobre productos típicos de Cajamarca, como las rosquitas y el queso, de la región de su pareja.

Sheyla asumió los comentarios con buen humor, manteniendo el enfoque en promocionar sus productos.

Derrota de Joaquín Ramírez: Sheyla Rojas ya no será primera dama de Cajamarca

La reaparición de Sheyla Rojas en TikTok coincidió con el interés por los comicios para el Gobierno Regional de Cajamarca, realizados el 4 de octubre de 2026. Joaquín Ramírez, candidato por Cajamarca Renace, quedó detrás de Edison Carrasco de Somos Perú según las cifras a boca de urna de Datum y América Televisión.

Las cifras preliminares mostraron que Ramírez obtuvo el 20,3% de los votos y Carrasco el 30,9%, una diferencia de 10,6 puntos porcentuales que posicionaron al candidato de Cajamarca Renace detrás de su rival según los datos difundidos tras el proceso electoral.