Sale a la luz un documento fiscal relacionado con la denuncia de Magaly Medina contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de extorsión y reglaje. Ric La Torre fue quien compartió la información.

Jefferson Farfán y Magaly Medina vuelven a estar en el centro de la atención | Composición Wapa - Captura

Jefferson Farfán y Magaly Medina vuelven a estar en el centro de la atención | Composición Wapa - Captura

Una nueva disposición fiscal volvió a poner en el centro de la atención a Jefferson Farfán y Magaly Medina, luego de que se difundiera un documento relacionado con una denuncia presentada por la conductora de televisión. La información fue compartida por el creador de contenido Ric La Torre a través de sus redes sociales. Según el documento, la denuncia comprende presuntos delitos que incluyen acoso, extorsión, organización criminal y marcaje o reglaje. El caso se encuentra en el ámbito de las investigaciones preliminares, por lo que las imputaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Imagen compartida por Ric La Torre

¿Por qué la Fiscalía abrió una investigación contra Jefferson Farfán tras denuncia de Magaly Medina?

El creador de contenido Ric La Torre difundió un documento legal referido a las actuaciones fiscales vinculadas con la denuncia presentada por Magaly Medina contra el exfutbolista Jefferson Farfán. La publicación generó atención debido a los presuntos delitos que aparecen consignados en el expediente.

A través de sus redes sociales, el tiktoker explicó el alcance de la información que compartió y señaló que el caso involucra una investigación por presuntos delitos contra la conductora.

"La Fiscalía le habría iniciado investigación a Jefferson Farfán por extorsión, marcaje o reglaje en agravio de Magaly Medina", escribió el tiktoker.

¿Qué dice el documento fiscal sobre la denuncia de Magaly Medina contra Jefferson Farfán?

El documento difundido hace referencia a una disposición emitida el 6 de julio de 2026 por el Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. En esa resolución, el despacho decidió apartarse del conocimiento de la denuncia y declinar su competencia, para que el caso fuera evaluado por la instancia correspondiente.

La denuncia fue interpuesta por Magaly Jesús Medina Vela contra Jefferson Agustín Farfán Guadalupe e incluye presuntas infracciones relacionadas con la libertad, el patrimonio y la tranquilidad pública. Entre las figuras legales mencionadas se encuentran el acoso, la extorsión, la organización criminal y el marcaje o reglaje.

"Mediante Disposición N.º 01, de fecha 06 de julio de 2026, el Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima Breña Rímac -Jesús María dispuso declinar competencia e inhibirse del conocimiento de la denuncia interpuesta por MAGALY JESÚS MEDINA VELA, contra JEFFERSON AGUSTÍN FARFÁN GUADALUPE, por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de ACOSO; contra el patrimonio, en la modalidad de EXTORSIÓN; y contra la tranquilidad pública, en la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y MARCAJE O REGLAJE", se lee en el documento.