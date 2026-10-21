¡Sorpresa total! ¿Alejandra Baigorria está EMBARAZADA? Austin Palao suelta INESPERADA revelación sobre futuro bebé con Said: "Un varoncito..."

¿Se agranda la familia Palao? Austin sorprendió al referirse a la posibilidad de que Said Palao y Alejandra Baigorria tengan un hijo. Sus declaraciones sobre los planes de la pareja despertaron interrogantes sobre una posible llegada de la cigüeña.

Austin Palao generó expectativa al pronunciarse sobre la posibilidad de que su hermano Said Palao y Alejandra Baigorria se conviertan en padres. El cantante habló sobre el presente de la pareja y dejó ver que le entusiasma la idea de sumar un nuevo integrante a su familia. ¿La pareja ya está en planes para tener un bebé? Estas fueron las declaraciones que despertaron las preguntas.

¿Alejandra Baigorria está embarazada? Hermano de Said Palao se pronuncia

En una conversación con el portal 'Instarándula', Austin Palao se refirió al momento personal que atraviesa su hermano Said y expresó su confianza en que le esperan nuevas oportunidades. Sus declaraciones despertaron curiosidad cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el integrante de 'Esto es guerra' y Alejandra Baigorria agranden la familia.

"Creo que mi hermano está pasando por un buen momento y le va a ir mucho mejor. Ya sé que le está yendo mucho mejor, sé que en unos meses le va a ir excelente", aseguró el cantante.

Al abordar la posibilidad de que la empresaria esté esperando un bebé, Austin no ocultó su emoción ante la idea de convertirse nuevamente en tío. Incluso reveló que tiene una preferencia respecto al sexo del futuro integrante de la familia, pues ya disfruta de la compañía de dos sobrinas.

"Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres. A mí sí me encantaría que haya un varón", sostuvo.

Sin embargo, sus declaraciones no confirmaron que Alejandra esté embarazada. Por ahora, el cantante expresó sus deseos de que la pareja tenga un hijo, lo que alimentó las interrogantes sobre sus posibles planes de convertirse en padres.

Austin Palao considera que Alejandra Baigorria está lista para ser mamá

El hermano de Said Palao también compartió su percepción sobre la posibilidad de que Alejandra Baigorria asuma la maternidad. Para Austin, la empresaria estaría preparada para dar ese importante paso en su vida, e incluso comentó que la pareja podría estar organizando sus planes con anticipación.

"Vamos a ver si Ale ya está preparada. Yo siento que ya está preparada, por ahí que ya están haciendo el calendario, porque les gusta hacer todo así", afirmó el exchico reality.

Asimismo, Austin dejó claro que recibiría con entusiasmo la noticia de que su hermano y la empresaria decidan tener un hijo. Durante la conversación, también bromeó sobre las actividades que le gustaría compartir con su futuro sobrino, especialmente si finalmente llega el niño que tanto desea.

"Nosotros encantados de que ya de una vez tengan su hijito. Hombre, yo quiero hombre para raptarlo, llevármelo a la playa, saltar en paracaídas", dijo con humor.