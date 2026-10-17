¿Qué le pasó? Alejandra Baigorria vive ATERRADOR momento en AVIÓN rumbo a Brasil y preocupa con mensaje: "El peor susto de mi vida"

Alejandra Baigorria compartió imágenes de las mascarillas de oxígeno desplegadas en un avión y confesó que vivió el peor susto de su vida. Esto se sabe del incidente.

Alejandra Baigorria generó preocupación entre sus seguidores tras compartir imágenes de un inesperado episodio durante un vuelo con destino a Brasil. La empresaria publicó fotografías en las que se veían las mascarillas de oxígeno desplegadas dentro de la aeronave. Su reacción evidenció el temor que sintió durante el trayecto y despertó numerosas interrogantes en redes sociales. ¿Qué ocurrió durante el viaje y qué se sabe sobre el incidente que obligó a un avión a regresar a Lima?

Alejandra Baigorria comparte imágenes de terror durante su vuelo a Brasil

Luego de su reciente viaje a Japón, Alejandra Baigorria tenía previsto continuar con sus actividades en Brasil. Sin embargo, mientras se encontraba en pleno trayecto, la empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparecían las mascarillas de oxígeno desplegadas sobre los asientos del avión.

La imagen llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había sucedido durante el vuelo. La exintegrante de reality tampoco ocultó el impacto que le produjo la experiencia y anunció que más adelante compartiría los detalles de lo ocurrido.

Alejandra Baigorria comparte preocupante mensaje

A través de sus redes sociales, la empresaria expresó el temor que sintió durante el inesperado episodio y dejó a sus seguidores pendientes de una próxima explicación.

“Acabo de pasar el peor susto de mi vida. Recupero mi aliento y les hago un story time”, se lee en la historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Con esta publicación, Alejandra dejó entrever que había atravesado una situación que la impactó profundamente. No obstante, en ese momento no explicó qué originó el despliegue de las mascarillas ni brindó información adicional sobre las circunstancias del vuelo.

¿Qué pasó con el avión de LATAM que tuvo que regresar a Lima?

Mientras las imágenes de Alejandra Baigorria generaban inquietud, el creador de contenido Ric La Torre compartió información sobre un comunicado de LATAM relacionado con un incidente técnico en una aeronave que tenía como destino Brasil.

De acuerdo con el documento difundido, el avión no pudo completar el recorrido previsto y regresó a Lima, donde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La aerolínea explicó que, ante lo ocurrido, se pusieron en marcha las medidas de seguridad correspondientes para proteger a las personas que se encontraban a bordo.

“Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad, que incluyó el despliegue de las mascarillas de oxígeno”, se lee en el comunicado.

La compañía también señaló que los integrantes de la tripulación actuaron conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, dando prioridad a la seguridad de los pasajeros y del personal.

Una vez que la aeronave llegó a Lima, los viajeros fueron trasladados a otro avión para retomar el trayecto hacia su destino. LATAM, además, expresó sus disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró su compromiso con la seguridad durante sus operaciones.