La Marina de Guerra del Perú aclaró si habrá riesgo de tsunami para las costas nacionales tras el evento sísmico. Las autoridades evalúan continuamente la actividad telúrica en el océano Pacífico.

Un potente movimiento telúrico de magnitud 6.7 sorprendió este sábado 28 de noviembre en el este de Rusia, cerca de la península de Kamchatka. El fenómeno ocurrió en una zona de intensa actividad sísmica, ubicada dentro del conocido Cinturón de Fuego del Pacífico. El registro del temblor despertó interrogantes sobre sus posibles consecuencias en otros territorios que forman parte de esta franja geológica. Ante ello, la Marina de Guerra del Perú informó si existe algún peligro de tsunami para las costas nacionales.

Sismo de magnitud 6.7 remeció el este de Rusia: ¿dónde se ubicó el epicentro?

Según los datos preliminares difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto se produjo durante la jornada del sábado 28 de noviembre en las proximidades de la costa oriental rusa. Esta región presenta constantes movimientos tectónicos debido a que se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El organismo internacional detalló que el evento alcanzó una magnitud de 6.7 y ocurrió a las 13:15 UTC, equivalente aproximadamente a las 8:15 a. m. en territorio peruano. El epicentro fue localizado cerca de Yélizovo, ciudad situada en la región de Kamchatka.

En cuanto a sus características, el reporte señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad estimada de 188.42 kilómetros. Además, su ubicación se estableció a unos 62 kilómetros al noroeste de Yelizovo y en las inmediaciones de Petropávlovsk-Kamchatski, uno de los centros urbanos más importantes de esa zona de Rusia.

Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras sismo en Rusia

Cabe señalar que el epicentro se ubicó en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra una importante actividad sísmica y volcánica debido al desplazamiento e interacción de placas tectónicas. Por esta razón, los terremotos y temblores son habituales en distintos países y territorios que forman parte de esta región.

Ante estos acontecimientos, las autoridades peruanas evalúan los movimientos telúricos que ocurren en el océano Pacífico para determinar si representan algún riesgo para el litoral nacional.

En ese contexto, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú utilizó su cuenta oficial de X para comunicar que el terremoto de magnitud 6.7 registrado en Rusia no genera alerta de tsunami en la costa peruana.

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Respecto a las consecuencias del sismo, los primeros reportes disponibles durante este sábado no daban cuenta de víctimas mortales, personas lesionadas ni daños confirmados en inmuebles o instalaciones de uso público.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos situó el evento en el nivel verde de su clasificación de posibles pérdidas humanas y económicas. Esta categoría representa una probabilidad reducida de que se produzcan consecuencias graves a raíz del fenómeno.