Katia Condos ROMPE SU SILENCIO sobre su ruptura con Federico Salazar y confiesa CÓMO SE SIENTE: “Tenía la idea para quedarnos juntos para siempre”

Katia Condos habló por primera vez sobre su ruptura con Federico Salazar tras 30 años de relación. La actriz confesó que atraviesa un duelo y reveló el futuro que imaginaba junto al periodista.

Katia Condos decidió hablar abiertamente sobre el difícil momento personal que enfrenta luego de poner fin a su relación con Federico Salazar. La actriz reconoció que todavía atraviesa un proceso de duelo tras compartir tres décadas de su vida con el periodista. Durante sus declaraciones, también confesó que imaginaba un futuro diferente junto al conductor de América Noticias. ¿Qué dijo sobre la separación y cómo está afrontando esta nueva etapa?

Katia Condos habla del duelo que atraviesa tras separarse de Federico Salazar

Después de que se conociera el fin de su relación con Federico Salazar, Katia Condos se pronunció sobre los sentimientos que experimenta mientras asimila el cierre de una historia que duró 30 años. La intérprete explicó que se trata de un proceso complejo que no puede superar de inmediato y que tendrá momentos de mayor y menor intensidad.

“Estoy transitando el duelo. Es muy reciente todavía. Son treinta años. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es cíclico”, confesó sobre cómo atraviesa el duelo.

La actriz también aprovechó para enviar un mensaje a quienes se han mostrado preocupados al verla sensible tras hacerse pública la noticia. Condos aclaró que su estado emocional forma parte de esta etapa y que, aunque necesita tiempo para recuperarse, confía en que podrá salir adelante. “No se asusten de verme así, ya va a pasar. No me voy a quedar así. No hay forma que uno salga ileso, eso va a tomar un tiempo”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si la separación fue inesperada para ella, la artista reconoció que sí la tomó por sorpresa. Sin embargo, decidió mantener en reserva los motivos y las circunstancias privadas que llevaron a ambos a poner fin a su relación. “Es muy íntimo entrar en ese tipo de detalles”, sostuvo.

Katia Condos confiesa que imaginaba quedarse con Federico Salazar para siempre

En otro momento de sus declaraciones, Katia Condos habló sobre las expectativas que tenía respecto a su vida junto a Federico Salazar. La actriz admitió que, después de tantos años compartidos, su idea era continuar al lado del periodista durante el resto de sus vidas.

“Yo sí tenía la idea de que nos íbamos a quedar juntos para el resto de la vida”, admitió sobre su largo vínculo con la figura de América Noticias.

Pese a reconocer que deseaba un desenlace distinto para su historia sentimental, Condos dejó claro que era consciente de que existían dificultades en la relación. La intérprete señaló que no desconocía los problemas que podían estar atravesando, aunque eso no significa que imaginara necesariamente una separación. “Obviamente, para que algo así pase es porque no todo está bien. No hay una ceguera de mi parte”, precisó.