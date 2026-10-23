Dora Pilares sorprendió en redes sociales con una publicación dedicada a la Virgen María mientras Andrea San Martín enfrenta una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez.

La detención de Andrea San Martín, luego de una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por presunto maltrato a su hija, ha generado gran atención. En medio de la controversia, la madre de la exchica reality, Dora Pilares, compartió una publicación que despertó la curiosidad de los usuarios. La progenitora de la popular ‘ojiverde’ recurrió a sus redes sociales para difundir un mensaje vinculado con la fe y el consuelo. Su publicación se produjo mientras el caso continúa bajo investigación y la menor pasó por una evaluación médico-legal.

Madre de Andrea San Martín publica mensaje en medio de la detención de su hija

Dora Pilares, quien suele mostrar el cariño que siente por sus nietas, utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen que no pasó desapercibida en medio de la polémica que rodea a Andrea San Martín. La publicación apareció luego de la intervención de la influencer y mientras se conocían detalles de la denuncia presentada en su contra.

Dora Pilares compartió emotivo mensaje en medio de detención de Andrea San Martín

En la imagen se observa a la Virgen María junto a una frase relacionada con la protección, la fe y el acompañamiento en momentos difíciles. El mensaje compartido por la madre de la exchica reality expresa: “Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota”. Además, acompañó la publicación con estas palabras: “Sólo en ti confío, Madre mía”.

El contenido generó interés debido al momento en que fue difundido, aunque Dora Pilares no explicó públicamente si sus palabras estaban dirigidas de manera directa a la situación que atraviesa su hija.

Sale a la luz lo que habría ocurrido antes de la detención de Andrea San Martín

Andrea San Martín permanece detenida en una comisaría luego de que Juan Víctor Sánchez, su expareja y padre de la menor, presentara una denuncia por presunto maltrato. De acuerdo con lo reportado, el hombre decidió acudir a las autoridades después de observar una situación que le generó preocupación durante una videollamada con su hija, quien habría tenido dificultades para hablar tras una discusión con la influencer.

El programa ‘América Hoy’ difundió detalles del contenido de la denuncia. Según la información presentada, el pasado 20 de octubre la niña le habría contado a su padre que su madre la sujetó del brazo para llevarla hasta su habitación.

“La menor habría estado comiendo Chizitos y Andrea le habría jalado del brazo, según relata el padre en la denuncia, le habría jalado del brazo hacia su habitación porque estaba molesta, ocasionando que se cayera y presentara un moretón en la pierna izquierda a la altura de la rodilla”, reveló el periodista.

Asimismo, trascendió que al día siguiente Juan Víctor se dirigió al colegio de la menor para conversar sobre lo sucedido. En esa ocasión, la niña presuntamente le contó que habría vuelto a ser jaloneada y que también habría recibido agresiones verbales. Ante lo relatado, el padre se comunicó con la línea 100 del Ministerio de la Mujer para pedir que se tomaran las medidas correspondientes.