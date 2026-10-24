Andrea San Martín expone su ANGUSTIANTE situación al PERDER contacto con su hija tras quedar libre: "Tengo 4 horas tratando de..."

Andrea San Martín salió de la comisaría de Miraflores tras permanecer cerca de 40 horas detenida y reveló que llevaba cuatro horas intentando comunicarse con Juan Víctor Sánchez sin obtener respuesta, en medio de la preocupación por la tenencia de su hija.

Andrea San Martín se pronunció ante las cámaras luego de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores. La influencer afronta una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por una presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que tienen en común. A su salida, la popular ‘Ojiverde’ dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de la pequeña y el futuro de la tenencia. Además, sorprendió al revelar que estaría intentando comunicarse con el padre de su hija sin obtener respuesta.

Andrea San Martín habla sobre la tenencia de su hija tras salir de la comisaría

La tarde del viernes 23 de octubre, Andrea San Martín abandonó la dependencia policial y fue abordada por el equipo del programa ‘Desvelados’. Durante una breve conversación, la influencer adelantó que explicaría lo sucedido más adelante, pues por ahora busca concentrarse en los asuntos relacionados con su hija y las decisiones sobre su cuidado.

"Mañana voy a hablar un poquito de esto porque ahorita me voy a enfocar solamente en mi hija, en la tenencia de mi hija y ya mañana en todo lo que ha sucedido", fueron sus primeras palabras.

Al ser consultada sobre su estado emocional después de permanecer detenida por la denuncia, la exchica reality señaló que, por el momento, toda su atención estaba puesta en lo ocurrido y en las imágenes que se habían difundido.

"Mi cerebro en este momento solo está en las situaciones que ustedes han visto desde que he llegado. No quiero agregar de más ni quitar ni restar ni nada, es lo que es y punto", dijo sobre cómo se siente tras ser detenida por la acusación sobre una presunta agresión física y psicológica hacia su hija.

Asimismo, evitó referirse directamente a Juan Víctor Sánchez y manifestó que no quería hacer comentarios sobre otras personas. "No quisiera hablar absolutamente nada de nadie, solamente eso nada más, ya lo demás tiene un camino que se tiene que respetar y punto", aseguró negándose a hablar del expiloto.

La reportera también le preguntó si consideraba que la situación pudo haberse manejado de otra manera, sin llegar a lo ocurrido. Ante ello, Andrea respondió: "Absolutamente (...) Mañana les voy a explicar la situación, les voy a contar absolutamente todo".

Andrea San Martín hace denuncia

Durante el encuentro con la prensa, la influencer también expuso una dificultad relacionada con la comunicación con el padre de su hija. Según explicó, llevaba varias horas intentando contactarlo, pero hasta ese momento no había conseguido una respuesta.

"Tengo 4 horas tratando de comunicarme, hasta el momento nada", aseguró. A continuación, manifestó su preocupación por lo que consideraba un incumplimiento de un acuerdo o disposición, aunque no precisó mayores detalles sobre el asunto. "Independientemente de si está o no está, se está incumpliendo algo", denunció.

Finalmente, Andrea San Martín sostuvo que necesita afrontar lo sucedido con serenidad y pensar cuidadosamente en sus próximos pasos. La influencer explicó que prefiere hablar públicamente cuando se encuentre más tranquila y pueda abordar la situación de manera reflexiva, teniendo presente la imagen que desea transmitirles a sus hijas.