CONFIRMADO | Gobierno declara DÍAS NO LABORABLES compensables por visita del papa León XIV al Perú: ¿a quiénes aplica y QUÉ FECHAS serán?

El Gobierno oficializó días no laborables compensables por la visita del papa León XIV al Perú . Conoce qué fechas se aplicarán en cada región y cómo deberán recuperar las horas los trabajadores públicos y privados.

Días no laborables por la visita del papa León XIV en Perú | Composición Wapa - Foto Vaticano

Días no laborables por la visita del papa León XIV en Perú | Composición Wapa - Foto Vaticano

El Gobierno oficializó la declaración de días no laborables compensables con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La medida fue establecida mediante un decreto supremo publicado el viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano. La disposición contempla fechas diferenciadas según las regiones que formarán parte del recorrido del sumo pontífice y comprende a trabajadores de los sectores público y privado. Sin embargo, las horas que no se laboren deberán recuperarse bajo las condiciones establecidas para cada régimen laboral.

¿Cuándo serán los días no laborables por la llegada del papa León XIV y en qué regiones?

El decreto establece jornadas no laborables compensables en distintas fechas de noviembre, de acuerdo con las actividades programadas durante la visita papal. La medida comprende las siguientes regiones y días:

Lima y Callao : 11 y 16 de noviembre, además del 12 de noviembre desde las 13:00 hasta las 24:00 horas.

: 11 y 16 de noviembre, además del 12 de noviembre desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre.

Cusco y Ucayali: 15 de noviembre.

La disposición señala que el tiempo dejado de trabajar deberá compensarse posteriormente. Para los empleados del sector público, la recuperación de las horas se realizará durante los 10 días inmediatamente posteriores al día no laborable, salvo que el titular de la entidad determine otra oportunidad, considerando las necesidades del servicio.

En el ámbito privado, la aplicación de la medida dependerá del acuerdo que alcancen los empleadores y sus trabajadores. Ambas partes podrán establecer cómo se recuperarán las horas pendientes; si no llegan a un consenso, corresponderá al empleador determinar la forma de aplicación de la disposición.

Días no laborables compensables: ¿qué pasará con los trabajadores del sector privado?

La normativa contempla excepciones para determinadas actividades económicas consideradas esenciales o de especial importancia para la comunidad. En estos casos, algunas entidades y empresas sujetas al régimen laboral privado podrán identificar los puestos que quedarán excluidos de los días no laborables y al personal que deberá continuar prestando servicios.

Entre las actividades comprendidas en esta disposición se encuentran:

Servicios de salud, salubridad, limpieza y saneamiento.

Suministro de electricidad, agua, desagüe, gas y combustible.

Servicios funerarios, comunicaciones y telecomunicaciones.

Transporte y actividades vinculadas con la pesca.

Operaciones en puertos, aeropuertos y terrapuertos.

Establecimientos de hospedaje que atiendan a sus huéspedes y restaurantes.

Servicios de seguridad, custodia y vigilancia.

Empresas del sistema financiero y otros servicios financieros.

Transporte de valores y establecimientos dedicados a la venta de víveres y alimentos.

Por ello, la declaración de días no laborables no significa que todos los trabajadores de estas actividades dejarán de prestar servicios. Las entidades y empresas correspondientes deberán determinar qué puestos requieren continuidad operativa, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú y qué ciudades visitará?

La visita apostólica del papa León XIV está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de otras localidades contempladas en su itinerario.

La llegada del pontífice requiere coordinación entre las autoridades y las instituciones involucradas, debido a la movilización de fieles y asistentes que se espera durante las ceremonias y actividades previstas. En ese contexto, los días no laborables compensables buscan facilitar la organización de las jornadas vinculadas con su visita, sin eliminar la obligación de recuperar el tiempo de trabajo correspondiente.