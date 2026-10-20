Del Y2K al gorpcore: las tendencias que llevan el running de los 2000 a las calles de Lima

El retro-running conquista la moda urbana con zapatillas inspiradas en los años 2000 que combinan tecnología deportiva, comodidad y diseño.

Las tendencias que llevan el running de los 2000 a las calles de Lima

Las tendencias que llevan el running de los 2000 a las calles de Lima

La estética deportiva dejó hace tiempo de estar reservada para las pistas de atletismo. Las siluetas inspiradas en el archivo de los años 2000 se han convertido en protagonistas de los looks cotidianos y han dado paso al retro-running. Esta corriente recupera mallas, estructuras marcadas, superposiciones y amortiguaciones visibles del calzado técnico de la época para incorporarlos a propuestas urbanas.

Este fenómeno no solo rescata el archivo histórico del calzado, sino que redefine la moda urbana trasladando la ingeniería del alto rendimiento deportivo al estilo de vida contemporáneo. Bajo la filosofía de combinar tecnología de vanguardia con una estética retro-futurista, estas siluetas representan la fusión ideal entre historia, diseño y confort. Es bajo esta premisa que ASICS SportStyle reinterpreta su propio legado a través de los modelos que hoy transforman las calles:

Y2K: nostalgia por los años 2000

La influencia de la era del milenio continúa vigente a través de siluetas amplias, pantalones cargo, materiales técnicos y chaquetas ligeras. En este contexto, el calzado aporta volumen y un carácter marcadamente deportivo. Modelos como el GEL-KAYANO 14 y el GEL-NYC 2.0 recuperan el diseño visual de aquella época y lo trasladan a la actualidad.

Gorpcore: lo funcional llega a la ciudad

Esta tendencia incorpora al vestuario diario prendas asociadas originalmente a actividades al aire libre (outdoor), como cortavientos, bolsillos funcionales y materiales resistentes. El modelo GEL-STRATUS MC conecta de forma natural con este estilo al rescatar el calzado de entrenamiento de mediados de los 2000 mediante una combinación de malla, materiales sintéticos y una estructura robusta.

Retro sport: del archivo al uso diario

Una de las claves de la moda urbana actual es transformar zapatillas desarrolladas originalmente para competir en piezas clave del armario diario, combinables con denim, camisetas y sudaderas. Un ejemplo es el GEL-1130, lanzado en 2008 como un calzado de estabilidad para carreras de larga distancia basado en la línea GEL-KAYANO, y que hoy se reinventa para la ciudad.

Fast-runner: la velocidad como lenguaje visual

Esta corriente recupera la ligereza de los modelos utilizados para entrenamientos rápidos y competiciones de principios de siglo. La línea GEL-DS TRAINER 14 conecta con esta historia: nacida en 1995 como una alternativa ligera, su versión 14 mantiene esa sensación de movimiento. Llevada a la calle, se adapta perfectamente a shorts, pantalones rectos o piezas casuales.

Del archivo deportivo a las calles de Lima