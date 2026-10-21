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CONFIRMADO | Lima y Callao vivirán EXTRAÑO FENÓMENO ASTRONÓMICO este 23, 24 y 25 de octubre ¿Qué pasará y a qué hora?

Lima y Callao serán escenario del fenómeno de los días sin sombra este 23, 24 y 25 de octubre. Conoce a qué hora ocurrirá, por qué se produce y cómo observarlo.

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    CONFIRMADO | Lima y Callao vivirán EXTRAÑO FENÓMENO ASTRONÓMICO este 23, 24 y 25 de octubre ¿Qué pasará y a qué hora?
    Lima y Callao vivirán un CURIOSO fenómeno este 23, 24 y 25 de octubre | Composición Wapa
    CONFIRMADO | Lima y Callao vivirán EXTRAÑO FENÓMENO ASTRONÓMICO este 23, 24 y 25 de octubre ¿Qué pasará y a qué hora?

    Lima y Callao serán escenario de un curioso fenómeno astronómico que captará la atención de los ciudadanos durante tres días consecutivos de octubre. Se trata de los llamados “días sin sombra”, un evento natural que ocurre cuando la posición del Sol reduce al mínimo las sombras de personas, animales y objetos. Este espectáculo podrá apreciarse cerca del mediodía, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Conoce cuándo sucederá, cuál es la explicación científica detrás de este acontecimiento y qué precauciones debes tomar para observarlo.

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    ¿Cuándo y a qué hora se verá el fenómeno de sombra cero en Lima y Callao?

    De acuerdo con la información de Asismet, cuyas fechas fueron contrastadas con la plataforma astronómica Stellarium, Lima y Callao experimentarán este fenómeno el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026. El momento previsto para observarlo será entre las 11:50 y las 11:52 de la mañana, aunque el horario podría presentar pequeñas variaciones dependiendo del punto geográfico. Durante esos minutos, los rayos del Sol llegarán casi de forma perpendicular a la superficie terrestre, haciendo que las sombras de los objetos verticales sean prácticamente imperceptibles.

    ¿Qué es el fenómeno de los días sin sombra y por qué ocurre?

    El fenómeno conocido como “paso cenital del Sol” se produce cuando el astro alcanza una posición exactamente por encima de una localidad, formando un ángulo de 90 grados con respecto al horizonte. Esta alineación hace que la luz solar incida perpendicularmente sobre el suelo y que las sombras de los objetos verticales se acorten hasta alcanzar su mínima expresión.

    Este acontecimiento astronómico solo puede observarse en las regiones ubicadas dentro de la zona intertropical del planeta. Además, en cada localidad comprendida en esta franja puede ocurrir hasta dos veces al año, dependiendo de su ubicación geográfica y de la trayectoria aparente del Sol.

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    ¿En qué ciudades del país se ha registrado este extraño fenómeno?

    En enero de 2026, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) informó sobre el comienzo de la primera temporada anual de pasos cenitales en territorio nacional. El desplazamiento del fenómeno se inició en las proximidades de la frontera con Chile y continuó por diferentes regiones del país hasta el 19 de marzo.

    Entre las ciudades que pudieron presenciar este acontecimiento figuran Tacna, Iquitos y Tumbes. También se registró en localidades como Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo, según la información recogida por la plataforma Infobae.

    ¿Qué precauciones debes tomar para los días sin sombra?

    Aunque los días sin sombra representan una oportunidad para apreciar un acontecimiento astronómico particular, es importante evitar la exposición prolongada a los rayos solares. La radiación ultravioleta puede afectar la piel, por lo que se recomienda adoptar algunas medidas preventivas durante la observación.

    • Utiliza protector solar: aplícalo para ayudar a proteger la piel frente a los efectos de la radiación ultravioleta.
    • Mantente hidratado: bebe suficiente agua, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor.
    • Busca un lugar despejado: elige un espacio abierto donde puedas observar el efecto de las sombras, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.
    • No mires directamente al Sol: evita dirigir la mirada hacia el astro, ya que hacerlo puede ocasionar lesiones oculares.
    SOBRE EL AUTOR:
    CONFIRMADO | Lima y Callao vivirán EXTRAÑO FENÓMENO ASTRONÓMICO este 23, 24 y 25 de octubre ¿Qué pasará y a qué hora?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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