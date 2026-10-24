Juan Víctor comparte FOTO de la ‘PÉRDIDA’ que tuvo su hija menor con Andrea San Martín en medio de su denuncia

Juan Víctor Sánchez reapareció en redes sociales tras la liberación de Andrea San Martín y compartió una fotografía junto a su hija menor, en la que mostró un detalle que llamó la atención.

Andrea San Martín recuperó su libertad luego de permanecer alrededor de 40 horas en la comisaría de Miraflores tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija con Juan Víctor Sánchez. A su salida, la exchica reality manifestó su preocupación por no conseguir comunicarse con el padre de la menor ni con la niña. En medio de esta controversia, el conductor de televisión reapareció en redes sociales y compartió una imagen junto a su pequeña. ¿Qué mostró Juan Víctor sobre su hija tras la liberación de la influencer?

Juan Víctor reaparece en redes y muestra la ‘PÉRDIDA’ de su hija menor con Andrea San Martín

Después de varias horas sin pronunciarse públicamente, Andrea San Martín salió de la dependencia policial y brindó declaraciones a los medios de comunicación. La popular ‘ojiverde’ se dejó ver afectada por lo ocurrido y señaló que su mayor preocupación en ese momento era su hija de 8 años, quien permanece al cuidado de su padre y a quien, según indicó, no ve desde el jueves.

Durante su encuentro con la prensa, la influencer explicó que llevaba horas intentando establecer contacto tanto con Juan Víctor Sánchez como con la menor, sin obtener una respuesta. La situación la mantenía angustiada, pues aseguró que no tenía noticias de ninguno de los dos.

En medio de la atención que generó el caso, Juan Víctor volvió a aparecer en sus redes sociales con una publicación junto a su hija. En lugar de referirse directamente a la salida de Andrea San Martín de la comisaría o a lo que ocurrirá con la niña, el padre compartió un momento que vivieron juntos y reveló una particular situación relacionada con la pequeña.

En la fotografía difundida, la menor aparece sonriente junto a su progenitor, mientras él enseña uno de los dientes que se le cayó. La imagen llamó la atención por la expresión de felicidad de la niña y por el detalle que el conductor decidió compartir con sus seguidores.

La publicación no estuvo acompañada de palabras, pero la fotografía dejó ver un instante de cercanía entre padre e hija. Algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron al contenido y le expresaron su apoyo a Juan Víctor ante la difícil situación que atraviesa su familia.

Asimismo, la imagen permitió conocer un momento cotidiano de la pequeña durante el tiempo que permanece con su padre. Cabe recordar que el jueves Juan Víctor recogió a la niña a la salida de su colegio y, posteriormente, presentó una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos maltratos, según lo que se ha informado sobre el caso. Las acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Por otro lado, la abogada Rosario Sasieta se pronunció sobre las posibles consecuencias legales que podría afrontar la influencer si se comprobaran los hechos denunciados. La especialista también hizo referencia a la intervención de las autoridades de protección infantil y a la posibilidad de que la menor permanezca temporalmente bajo el cuidado de su padre.