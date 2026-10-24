Mario Irivarren revela que su madre sufre DURA ENFERMEDAD que lo obliga a NO APARTARSE de ella: "Sufre de muchos dolores"

Mario Irivarren sorprendió al explicar por qué continúa viviendo con su madre y reveló los problemas de salud que la obligan a recibir cuidados especiales.

Mario Irivarren sorprendió al hablar sobre la situación de salud de su madre, Marcela León, y explicar por qué continúa viviendo con ella. Durante una entrevista con Verónica Linares, el conductor contó cuáles son los cuidados que necesita su progenitora debido a la enfermedad que padece. El exintegrante de ‘Combate’ también recordó cómo cambió su vida familiar tras la separación de sus padres. Además, el influencer se sinceró sobre sus planes de convertirse en padre junto a su pareja, Tabata Suárez.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la salud de su madre?

Durante su conversación con Verónica Linares, Mario Irivarren recordó que sus padres pusieron fin a su relación cuando él tenía 20 años, etapa que coincidió con sus inicios en el programa de competencia ‘Combate’. A partir de ese momento, el conductor comenzó a asumir nuevas responsabilidades dentro de su hogar y decidió permanecer junto a su madre.

Con los años, su hermano también se independizó y dejó la vivienda familiar, por lo que Mario continuó compartiendo casa con Marcela León. El presentador explicó que esta decisión está relacionada principalmente con la condición médica de su progenitora, quien necesita asistencia para realizar determinadas actividades cotidianas.

“Mi mamá vive conmigo porque necesita cuidados, básicamente. Mi mamá sufre de muchos dolores musculares y articulares. Tiene fibromialgia. Entonces, claro, si ella cocina un día, al día siguiente no se levanta. Hay una señora en casa que nos ayuda”, reveló el influencer.

Asimismo, el conductor de ‘La manada’ detalló que su madre requiere estar acompañada para acudir a sus consultas médicas, recibir sus medicamentos y contar con ayuda cuando las molestias físicas se vuelven más intensas. Aunque actualmente estas situaciones se presentan con menor frecuencia, recordó que durante mucho tiempo atender estas necesidades formó parte de su día a día.

“Mi mamá tiene que vivir acompañada con alguien por si necesita asistencia, que necesita que la lleves a la clínica, necesita que le des su medicina, necesita que le pongas sus compresas. Por suerte hoy en día es menos frecuente, pero durante muchos años fue algo de todos los días”, contó sobre cómo se encuentra actualmente su progenitora.

Mario Irivarren revela si quiere tener hijos con Tabata Suárez

En otro segmento de la entrevista, Mario Irivarren habló sobre sus planes personales y la posibilidad de convertirse en padre junto a su pareja, Tabata Suárez. El conductor dejó claro que, por el momento, no tiene previsto dar ese paso, pues considera que todavía le quedan metas por alcanzar antes de asumir las responsabilidades que implica formar una familia.

Entre los objetivos que desea cumplir se encuentra viajar y descubrir distintos destinos alrededor del mundo. Aunque no cerró la puerta a la paternidad en el futuro, explicó que primero quiere disfrutar de esas experiencias y completar sus proyectos personales antes de considerar una nueva etapa en su vida.