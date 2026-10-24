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Ocio - INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

Juan Víctor Sánchez toma RADICAL decisión al recibir VISITA de Andrea San Martín con POLICÍAS para ver a su hija: "No la deja..."

Tras recuperar su libertad luego de permanecer cerca de 40 horas detenida, Andrea San Martín se dirigió al departamento de Juan Víctor Sánchez para buscar a su hija. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa.

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    Juan Víctor Sánchez toma RADICAL decisión al recibir VISITA de Andrea San Martín con POLICÍAS para ver a su hija: "No la deja..."
    Juan Víctor toma decisión ante visita de Andrea San Martín | Composición Wapa - Desvelados
    Juan Víctor Sánchez toma RADICAL decisión al recibir VISITA de Andrea San Martín con POLICÍAS para ver a su hija: "No la deja..."

    Andrea San Martín acudió al departamento de Juan Víctor Sánchez junto a su abogado y efectivos policiales con la intención de reencontrarse con su hija menor. La visita se produjo después de que el expiloto la denunciara por una presunta agresión física y psicológica contra la pequeña, acusaciones que deberán esclarecerse por las vías correspondientes. Tras permanecer cerca de 40 horas detenida y recuperar su libertad, la popular ‘Ojiverde’ se dirigió al lugar donde estaría la niña. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por una situación inesperada que quedó registrada por las cámaras de televisión.

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    Juan Víctor Sánchez no responde ante la visita de Andrea San Martín para ver a su hija

    Las imágenes difundidas por el programa ‘Desvelados’, de América Televisión, mostraron el momento en que Andrea San Martín llegó al inmueble de su expareja para intentar ver a la menor. Pese a que llamó a la puerta en reiteradas ocasiones, nadie salió a atenderla. Además, el encargado de la recepción indicó que Juan Víctor Sánchez no se encontraba en el departamento.

    "Doctor han venido a constatar con policías, porque Juan Víctor no la deja ver a la bebé", se escucha en el registro compartido por ‘El chico de las críticas’ a través de TikTok, correspondiente a la emisión del espacio televisivo durante la noche del viernes.

    En la grabación también se observa que la influencer intentó establecer contacto con el padre de su hija, pero no logró comunicarse con él en ese momento. Ante la falta de respuesta, uno de los efectivos policiales anunció que buscaría verificar personalmente lo que ocurría en el lugar.

    "Voy a entrevistarme personalmente, voy a entrar yo solo, por favor", dijo el policía. "Él salió, dijo que iba a salir, que no iba a estar", explicó el trabajador del edificio.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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