ATU anuncia MEDIDAS en Metropolitano por ALTAS temperaturas que traerá fenómeno El Niño: revisa AQUÍ los CAMBIOS

La ATU anunció nuevas medidas preventivas ante las altas temperaturas y los efectos del fenómeno El Niño en Lima y Callao. Conoce qué cambios se aplicarán en el Metropolitano y otros servicios de transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer una serie de acciones preventivas frente al incremento de las temperaturas y las posibles emergencias vinculadas al fenómeno El Niño. Las condiciones climáticas ya generan preocupación en distintas zonas del Perú, donde el calor intenso coincide con el comienzo de las lluvias. Este escenario podría complicar los desplazamientos de miles de usuarios del transporte público, especialmente durante los horarios de mayor demanda. Ante esta situación, la entidad detalló los cambios previstos para el Metropolitano y otros sistemas de transporte de la capital.

¿Qué medidas aplicará la ATU en el Metropolitano ante las altas temperaturas?

Para reducir los efectos del calor durante los viajes, la ATU contempla incorporar más deflectores en los buses del Metropolitano. También se realizarán adecuaciones en los vidrios y los topes de las ventanas con el objetivo de favorecer una mayor ventilación dentro de las unidades.

Las acciones preventivas también abarcarán la infraestructura de las estaciones. Según lo anunciado, se instalarán toldos en determinados puntos y bebederos en los terminales principales de Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo, con la finalidad de brindar mejores condiciones a los pasajeros.

De igual manera, se reforzará la presencia de personal médico en las estaciones para responder ante eventuales emergencias. A estas labores se suman los trabajos de impermeabilización de techos y mantenimiento de canaletas que ya se ejecutaron en el Metropolitano, como parte de la preparación frente a las precipitaciones.

Corredores Rojo, Azul y Morado tendrán rutas de desvío ante posibles emergencias

Las medidas anunciadas por la ATU también incluyen a los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado. En estos servicios se prevé disponer de recorridos alternativos que puedan activarse si las condiciones de las vías se ven afectadas por inundaciones, huaicos u otros incidentes asociados a las lluvias.

La planificación de estas rutas de contingencia busca facilitar la continuidad del transporte público ante posibles interrupciones en los trayectos habituales. De esta manera, se pretende contar con alternativas de circulación si se presentan emergencias que dificulten el tránsito en distintos sectores de Lima y Callao.

¿Cuáles serán las acciones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima?

Los sistemas ferroviarios de Lima también forman parte del plan preventivo. Tanto la Línea 1 como la Línea 2 del Metro contemplan fortalecer las labores de limpieza y verificar el funcionamiento de los mecanismos de drenaje, las bombas y los canales para disminuir el riesgo de aniegos.

Estas tareas tendrán especial atención en las estaciones subterráneas de la Línea 2, donde se busca prevenir acumulaciones de agua que puedan perjudicar las instalaciones o la operación del servicio.