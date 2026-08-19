Esposo de Analía Jiménez SE CANSA y presenta DEMANDA en su contra tras ENGAÑARLO con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo desde hace SIETE años

Después de que Silvia Cornejo anunciara su separación de Jean Paul Gabuteau por una infidelidad con Analía Jiménez, 'Amor y Fuego' reveló la demanda del esposo de Jiménez por tener como amante al padre de su hijo.

Tras la declaración de ruptura de Silvia Cornejo con Jean Paul Gabuteau debido a una nueva infidelidad con Analía Jiménez, el programa 'Amor y Fuego' sorprendió al mostrar una denuncia en la que su esposo acusa a Jiménez de mantener una relación clandestina con Gabuteau, ahora expareja de Cornejo, desde hace siete años y su intención principal sería divorciarse de ella.

Esposo de Analía Jiménez presenta demanda contra ella por engañarlo con Jean Paul Gabuteau

Analía Jiménez, quien fue expuesta en un ampay con Jean Paul Gabuteau, enfrenta críticas después de que un avance de 'Amor y Fuego' revelara una controvertida denuncia de su esposo, confirmando que ella y la expareja de Silvia Cornejo tienen una relación que tendría data del 2019.

Después de que Cornejo finalizara su relación con el padre de su hijo, evidenciada en un reciente escándalo, la implicación de Jiménez en este asunto ha traído repercusiones serias. Según el documento presentado en el programa de Rodrigo González, una denuncia fechada el 13 de mayo de 2019 detalla que el esposo de Jiménez, identificado en el mismo, la acusa de tener un romance desde el 2019 con el esposo de Cornejo, coincidiendo con su relación con ella.

“Demanda en contra de Analía Jiménez que tiene como pretensión el divorcio por las causales de adulterio, violencia física y psicológica, conducta deshonrosa. Para el recurrente fue doloroso tomar conocimiento de la razón del distanciamiento de la demandada al descubrir que esta mantenía una relación clandestina con el señor Jean Paul Martín Gabuteau, hombre con el que mantiene una relación sentimental clandestina”, afirma el documento.