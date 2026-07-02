Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras revelarse que quitó pensión a su HIJO

Melissa Klug hizo público que Farfán detuvo el apoyo económico para su hijo mayor de 18 años . Él respondió con un mensaje contundente. ¿Explicó el motivo?

Jefferson Farfán ha captado la atención pública una vez más después de que Melissa Klug diera a conocer que el exfutbolista decidió cesar la pensión de alimentos para su hijo mayor, quien ya alcanzó la mayoría de edad. Luego de que La Chalaca manifestara su incomodidad respecto de la educación universitaria de su primogénito con La Foquita, él finalmente rompió el silencio con un mensaje fuerte. ¿Fue una respuesta para ella?

Jefferson Farfán rompe el silencio al cesar la pensión de su hijo mayor con Melissa Klug

Melissa Klug ha avivado la controversia al revelar que Jefferson Farfán optó por dejar de proporcionar pensión alimentaria a Adriano, su hijo mayor, una vez cumplidos los 18 años. Según relató, tomó esta decisión a pesar de los ruegos de ella para continuar con el apoyo económico durante los estudios superiores de su hijo.

Klug expresó su descontento con la situación, pues esperaba que el apoyo económico para Adriano se extendiera hasta los 28 años, tiempo en el que aún estaría en proceso de formación profesional.

Las palabras de la conocida Blanca de Chucuito han generado múltiples reacciones en redes sociales, con numerosos usuarios cuestionando la decisión del exseleccionado nacional de interrumpir el apoyo financiero a su hijo mayor mientras sigue sus estudios.

En medio de la polémica y de las críticas también relacionadas con la pensión de la hija que tiene con Darinka Ramírez, Jefferson Farfán optó por romper su silencio y publicó un mensaje directo, que muchos interpretaron como una contestación a los recientes señalamientos en su contra. ¿Fue dirigido a la novia de Jesús Barco?

Jefferson Farfán ROMPE SU SILENCIO con fuerte mensaje tras QUITARLE la pensión a su hijo mayor con Melissa Klug

“Nada permanece impune en la vida. Toda acción deja una huella y cada decisión tiene su consecuencia. Quien actúa con bondad recoge tranquilidad, quien propaga daño cosecha intranquilidad. El tiempo pone todo en su justo lugar, porque la verdadera justicia no proviene de los hombres, sino de la vida misma”, se expresaba en su mensaje.