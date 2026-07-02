La tragedia en Venezuela tras los recientes terremotos ha dejado historias desgarradoras, como la de la modelo Skarlent Rodríguez , quien fue hallada sin vida junto a su pareja, José Castro.

Exreina de belleza pierde la vida junto a su novio en terremotos de Venezuela | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Exreina de belleza pierde la vida junto a su novio en terremotos de Venezuela | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los fuertes terremotos registrados la semana pasada sigue dejando historias que conmueven al mundo entero. Entre las víctimas se encuentra una joven figura vinculada a los certámenes de belleza, cuya muerte ha generado una profunda ola de tristeza entre familiares, amistades y seguidores.

Tras varios días de intensa búsqueda entre los escombros, los equipos de rescate lograron ubicar a la joven y a su pareja. El hallazgo fue confirmado por sus seres queridos, quienes compartieron un emotivo mensaje para agradecer el apoyo recibido durante los momentos más difíciles.

Familia confirma el fallecimiento de Skarlent Rodríguez y José Castro

La modelo Skarlent Rodríguez, conocida por haber obtenido el título de Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro fueron encontrados sin vida luego del colapso del edificio donde residían en la zona de Catia La Mar, en La Guaira.

Skarlent Rodríguez y su novio fallecieron en el terremoto de Venezuela

La noticia fue difundida por sus familiares mediante una campaña de recaudación publicada en GoFundMe, iniciativa creada para afrontar los gastos relacionados con la recuperación de los cuerpos y los servicios funerarios.

En el comunicado, los familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el desenlace de la búsqueda. "Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", se lee en su comunicado.

La familia también destacó el apoyo recibido por parte de voluntarios, amigos y ciudadanos que colaboraron durante las labores de rescate, un proceso que calificaron como complejo y costoso.

Además, revelaron que la tragedia impactó gravemente a ambos núcleos familiares: "La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia".

Ante esta situación, solicitaron apoyo para cubrir los gastos derivados de la emergencia: "a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela".

Asimismo, agregaron: "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa".

Quién era Skarlent Rodríguez, la joven reina de belleza fallecida en la tragedia

Skarlent Rodríguez tenía 23 años y era considerada una de las jóvenes promesas dentro del mundo de los concursos de belleza y la moda. Su carrera comenzó a ganar notoriedad tras obtener la corona de Miss Grand Orlando 2025, certamen en el que destacó por su carisma, trabajo social y orgullo por sus raíces venezolanas.

Durante su participación en el concurso, la joven expresó el compromiso que asumía al representar a su comunidad y convertirse en referente para otras personas: "Esto es más que un título, es una misión: ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza".

Luego de residir durante un tiempo en Florida, Estados Unidos, Rodríguez decidió regresar a Venezuela junto a José Castro para iniciar una nueva etapa de vida. Sin embargo, ambos quedaron atrapados cuando el edificio donde vivían colapsó a consecuencia de los violentos movimientos sísmicos que azotaron al país.