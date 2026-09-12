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Clara Seminara deja en shock con IMPENSADO mensaje tras el fallecimiento de 'Yuca': ¿Celebrando?

Clara Seminara dejó a sus seguidores perplejos con una publicación inesperada tras la muerte de 'Yuca', a quien previamente había perdonado de una demanda.

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    Clara Seminara deja en shock con IMPENSADO mensaje tras el fallecimiento de 'Yuca': ¿Celebrando?
    Clara Seminara comparte mensaje tras muerte de Yuca | Composición Wapa - Instagram
    Clara Seminara deja en shock con IMPENSADO mensaje tras el fallecimiento de 'Yuca': ¿Celebrando?

    La trágica muerte de Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido popularmente como 'Yuca', conmocionó al mundo del espectáculo peruano. Mientras muchos lamentaban su partida, la comediante Clara Seminara llamó la atención al compartir una publicación en este contexto, recordando la grave acusación que le hizo en el pasado.

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    Clara Seminara sorprende con mensaje tras muerte de 'Yuca'

    Es conocido que Clara Seminara demandó al actor cómico 'Yuca' por tocamientos indebidos durante las grabaciones de 'El Wasap de JB'. La justicia le dio la razón y dictó tres años de prisión suspendida, además de una compensación que el actor debía cubrir.

    Aun así, en medio de la crítica condición de Enrique Eduardo, Clara decidió otorgarle su perdón e instruyó a su abogado a abandonar el caso. "Sé que lleva mucho tiempo en mal estado y está internado, así que le he dicho a mi abogado que, por asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí", mencionó a comienzos de año.

    Sin embargo, lo que tomó a todos por sorpresa fue que Clara Seminara utilizó su Instagram oficial para mostrar una imagen en la que fue etiquetada por otro comediante reconocido. Este señaló que ella estaba disfrutando de una bebida que había preparado en su restaurante en Madrid, España.

    Clara Seminara aparece tomando una bebida en una copa tras el fallecimiento de &#039;Yuca&#039;.
    Clara Seminara aparece tomando una bebida en una copa tras el fallecimiento de 'Yuca'.

    “La obra de arte”, fue la inscripción al lado de la copa y en referencia a la actriz cómica se añadió: “La artista”. En el video, se observa a ella degustando una bebida especial, acompañado por el fondo musical de 'Me emborracho por tu amor' de Armonía 10.

    A pesar de que Clara Seminara no ha emitido un comentario directo sobre el deceso de Enrique Eduardo Espejo Peña, su publicación provocó diversos comentarios al parecer que estuviera celebrando en medio de este acontecimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Clara Seminara deja en shock con IMPENSADO mensaje tras el fallecimiento de 'Yuca': ¿Celebrando?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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