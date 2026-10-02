¿LA BESÓ? Mario Hart rompe el silencio tras SALIDA con Shirley Arica y revela QUÉ LE GUSTA de ella: "Donde le provoque"

Mario Hart habló sobre su comentada salida nocturna con Shirley Arica y reveló qué es lo que más le atrae de la modelo. ¿Qué dijo sobre un posible beso?

Mario Hart volvió a referirse públicamente a Shirley Arica luego de la comentada salida nocturna que ambos compartieron. El encuentro había generado especulaciones entre sus seguidores después de que fueran vistos juntos fuera de cámaras. Esta vez, el piloto contó qué impresión tiene de la modelo y destacó algunos aspectos de su personalidad. Además, respondió directamente a la pregunta que muchos se hacían: si durante aquella noche hubo algún beso entre ambos.

¿Qué dijo Mario Hart sobre Shirley Arica tras su salida nocturna?

Durante una reciente edición de ‘Sin + que decir’, Mario Hart fue consultado por Shirley Arica, recordando así el encuentro que ambos tuvieron días atrás y que terminó captando la atención de los programas de espectáculos.

Las imágenes de aquella salida fueron difundidas por ‘Amor y Fuego’, situación que rápidamente generó comentarios sobre la cercanía entre el piloto y la exchica reality. Ante ello, Hart aprovechó la conversación en el programa que comparte con María Pía Copello, Israel Dreyfus, Lucina Roy y Ethel Pozo para explicar qué piensa actualmente de la modelo.

El conductor señaló que conocerla personalmente le permitió formarse una percepción diferente a la imagen que, según comentó, algunas personas podrían tener de ella. También resaltó su desempeño profesional y las iniciativas que viene desarrollando en redes sociales.

"Es linda, una chica que recién la he conocido bien, desde que me hizo la entrevista, y es una chica muy diferente a lo que la gente cree que es. Te digo qué pienso yo: yo la veo como una chica trabajadora; eso me gusta, que sean trabajadoras. La veo como una persona proactiva, ha lanzado su canal de YouTube, su podcast... entrevista donde le provoque", dijo en un inicio.

Hart también comentó que, a partir de las conversaciones que tuvo con Shirley, pudo sacar sus propias conclusiones sobre su faceta personal. Además, no evitó referirse a su atractivo físico cuando fue consultado directamente en el programa.

"Por lo que hemos conversado, también puedo deducir que es una buena madre. Cuando uno crece y madura... Linda, guapísima. (¿Qué te atrae físicamente?, preguntó Abneer). Sí, de verdad, tiene una cara bien bonita”, dijo Mario Hart.

La conversación también incluyó a Shirley Arica, quien fue consultada sobre qué característica de Mario Hart encontraba más atractiva. La modelo respondió de manera concreta y centró su comentario en uno de los rasgos físicos del piloto. “(¿Y a ti, Shirley?) Sus ojos”, dijo Shirley revelando qué es lo que más le gusta del ex de Korina Rivadeneira.

¿Mario Hart y Shirley Arica se besaron?

La conversación tomó un giro más directo cuando María Pía Copello decidió preguntarle a Mario Hart por el supuesto acercamiento sentimental que los espectadores comenzaron a especular después de su salida.

La conductora quiso despejar una de las principales dudas que surgieron tras la difusión de las imágenes y preguntó sin rodeos si ambos habían llegado a besarse durante aquella noche. “¿Se han besado?”, preguntó María Pía.

Ante la interrogante, Hart descartó que haya ocurrido un beso entre él y Shirley Arica. El piloto explicó que el contacto que tuvieron se limitó a los saludos habituales, negando así que entre ambos haya existido el acercamiento que algunos usuarios habían supuesto. “No ha habido besos, los únicos besos son de saludo”, sostuvo Mario Hart.