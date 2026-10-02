Una reportera y su camarógrafo protagonizaron un aterrador momento durante una transmisión en vivo. El accidente quedó registrado por las cámaras.

Accidente en vivo: Reportera y camarógrafo son atropellados durante cobertura | Composicion Wapa - Captura de pantalla

Accidente en vivo: Reportera y camarógrafo son atropellados durante cobertura | Composicion Wapa - Captura de pantalla

Una reportera y su camarógrafo vivieron un inesperado momento de tensión mientras realizaban una cobertura periodística. Ambos terminaron lesionados luego de que un vehículo los impactara cuando se encontraban trabajando. El accidente quedó registrado por la cámara que se utilizaba durante la transmisión en vivo. Tras el incidente, los dos comunicadores recibieron atención médica para determinar el alcance de sus lesiones.

¿Qué pasó con la reportera y el camarógrafo durante el enlace en vivo?

Los periodistas Alma Mireya de la Rosa y Cristo Morales, integrantes de Gamavisión, se encontraban cubriendo las consecuencias de las intensas lluvias en Monterrey cuando fueron atropellados por una camioneta. Ambos realizaban un enlace desde la avenida Morones Prieto, donde se había producido el derrumbe de un muro cerca de la intersección con Pedro Martínez, en la colonia Nuevo Repueblo.

El momento exacto del accidente quedó registrado por la cámara que Morales utilizaba para transmitir la cobertura. En las imágenes se aprecia inicialmente el desplazamiento de un camión de carga y, poco después, aparece una camioneta tipo SUV que avanzaba por la misma vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó derrapando y desplazándose hacia el punto donde se encontraban los comunicadores. La unidad terminó impactando tanto a la reportera como al camarógrafo, provocando que ambos cayeran sobre el pavimento.

Luego del atropello, la camioneta continuó su recorrido hasta chocar contra los restos del muro que se habían desprendido y permanecían sobre la vía. La escena quedó captada por la propia transmisión que realizaban los periodistas en ese momento.

¿Cómo se encuentran la reportera y el camarógrafo tras el accidente?

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron hasta el lugar para auxiliar a Alma Mireya de la Rosa y Cristo Morales. Los comunicadores fueron posteriormente llevados a un centro hospitalario, donde fueron sometidos a una evaluación médica para conocer la gravedad de las lesiones que habían sufrido.

Los primeros informes señalaron que ambos presentaban diferentes lesiones, aunque ninguna habría sido considerada de gravedad. Por ello, permanecieron bajo evaluación médica luego del fuerte impacto.

El incidente ocurrió mientras los periodistas documentaban el derrumbe de un muro que se extendía aproximadamente cinco metros a lo largo de la avenida. La estructura había cedido en medio de las precipitaciones registradas en distintos sectores de la zona metropolitana de Monterrey.

Además, alrededor de una hora y media antes del atropello de los comunicadores, un motociclista también había sufrido un accidente al impactar contra los materiales que habían quedado sobre la avenida.