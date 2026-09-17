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Hermano de Alejandra Baigorria 'EXPLOTA' contra Mario Hart y lo tilda de “VIVIDOR”: “Lo sé de primera mano”

El hermano de Alejandra Baigorria generó revuelo al lanzar un contundente comentario contra Mario Hart y asegurar que es un "vividor".

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    Hermano de Alejandra Baigorria 'EXPLOTA' contra Mario Hart y lo tilda de “VIVIDOR”: “Lo sé de primera mano”
    Hermano de Alejandra Baigorria expone a Mario Hart | Composición Wapa
    Hermano de Alejandra Baigorria 'EXPLOTA' contra Mario Hart y lo tilda de “VIVIDOR”: “Lo sé de primera mano”

    Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, sorprendió en redes sociales al referirse a Mario Hart, expareja de la empresaria. El comentario apareció luego de que se cuestionara al piloto por la forma en que habría manejado los gastos durante su matrimonio con Korina Rivadeneira. La reacción del también empresario se produjo en una publicación de TikTok que criticaba al exchico reality por dividir en partes iguales los gastos con la modelo venezolana. La intervención de Sergio Baigorria llamó especialmente la atención debido a que él y Mario Hart fueron parte de la misma familia durante la relación que el piloto mantuvo con Alejandra. ¿Qué dijo?

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    Sergio Baigorria explota contra Mario Hart

    Todo comenzó cuando la influencer Alexandra Chávez publicó un video en TikTok en el que cuestionó a Mario Hart por la manera en que, según expuso, distribuía los gastos junto a Korina Rivadeneira durante su matrimonio. La publicación terminó generando un debate entre los usuarios y tuvo una inesperada intervención. Sergio Baigorria apareció en la sección de comentarios para referirse directamente al exintegrante de realities y lanzó un calificativo que rápidamente llamó la atención.

    Hermano de Alejandra Baigorria llama a Mario Hart &quot;vividor&quot;
    Hermano de Alejandra Baigorria llama a Mario Hart "vividor"

    “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”, se lee en el comentario que dejó Sergio desde su cuenta oficial de Instagram.

    Sin embargo, el hermano de Alejandra Baigorria añadió un emoji de una cara riendo al final de su comentario. Este detalle provocó que algunos usuarios consideraran que sus palabras podrían haber sido realizadas en tono de broma, pese a la contundencia del calificativo utilizado.

    La frase también sorprendió porque Sergio Baigorria y Mario Hart estuvieron vinculados familiarmente durante varios años, cuando el piloto mantenía una relación sentimental con Alejandra Baigorria.

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    Usuarios reaccionan al comentario del hermano de Alejandra Baigorria

    La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de Alexandra Chávez. Varios internautas expresaron su sorpresa por la manera en que Sergio Baigorria se refirió a quien fue pareja de su hermana y cuestionaron si realmente se trataba de una broma.

    “Qué fuerte”, "Ahora salen todos a decir que es un vividor si lo de ellos fue hace años", "Vividor eres tú", se puede leer entre las respuestas de los cibernautas.

    Otros usuarios optaron por etiquetar directamente a Alejandra Baigorria y Mario Hart para conocer si alguno de ellos reaccionaría públicamente ante las declaraciones del hermano de la empresaria.

    Hasta el momento, el comentario de Sergio Baigorria ha generado especulaciones entre los usuarios debido a su contenido y a la relación que mantuvo con Mario Hart durante los años en que este fue pareja de Alejandra Baigorria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Alejandra Baigorria 'EXPLOTA' contra Mario Hart y lo tilda de “VIVIDOR”: “Lo sé de primera mano”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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