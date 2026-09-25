Verónica Linares EXPONE TODOS los REGALOS que Federico Salazar le hacía y le hace IMPENSADO pedido: "Se envició...ya le he pedido que vuelva a..."

Verónica Linares sorprendió al mostrar los regalos que Federico Salazar le hacía y lanzó inesperado pedido. ¿Qué le dijo a su compañero en 'América Noticias'?

Verónica Linares dejó al descubierto una curiosa faceta de Federico Salazar durante una reciente edición de su podcast ‘La Linares’. La periodista sorprendió al revelar la particular costumbre que tuvo su compañero de regalarle productos de belleza durante un tiempo. Entre risas, mostró algunos de los obsequios que conserva y contó cómo nació esta inesperada tradición. Pero eso no fue todo, pues la conductora de ‘América Noticias’ aprovechó la conversación para hacerle un pedido que dejó en evidencia que extraña aquellos detalles.

Verónica Linares expone los regalos que Federico Salazar le hacía

Durante la conversación en su podcast, Verónica Linares decidió contar una anécdota que comparte con Federico Salazar y que tiene como protagonistas a varios labiales. La comunicadora explicó que todo habría comenzado a raíz de un comentario casual sobre el color de uno de estos productos, sin imaginar que aquello llevaría al conductor de televisión a comenzar a comprarle distintos ejemplares.

“Voy a contar que en una época Federico se envició por los lápices de labios y de pronto dijo: ‘Qué lindo este lápiz de labios’ y yo ‘ay, qué lindo color’. Para qué le dije que lindo color… De pronto se le ocurrió empezar a comprar y comprar”, comentó exponiendo a su compañero.

Ante la revelación de Linares, Federico Salazar intervino para explicar cómo surgió su interés por encontrar determinados tonos de labial. El periodista recordó que todo se originó cuando vio un color rojo que le pareció diferente a los habituales y comenzó a buscar uno que se pareciera.

“¿Sabe cómo empezó eso? Porque vi un letrero de lápiz de labios que tenía un color rojo que no había visto nunca, que me gustaba, y traté de encontrar ese rojo, pero nunca venía exactamente ese rojo y probaba uno, probaba otro”, aclaró.

En medio de la charla, Verónica decidió enseñar ante las cámaras algunos de los productos que recibió durante aquella etapa. La periodista señaló que los labiales que tenía consigo habían sido comprados por su compañero de conducción.

“Todos estos me los ha comprado Federico”, mostró Verónica, mientras que Federico se defendió entre risas asegurando: “Es que Verónica, yo no puedo usar lápiz labial… el lápiz de labios para ver, no para usar”.

Verónica Linares sorprende con pedido a Federico Salazar

La anécdota no terminó con la revelación de los obsequios. Verónica Linares precisó que Federico Salazar ya no mantiene aquella costumbre de sorprenderla con labiales, aunque dejó claro que estaría encantada de que el periodista retomara los regalos.

La conductora de ‘América Noticias’ incluso contó que ya se lo habría solicitado directamente a su compañero, dejando una divertida escena entre ambos durante el podcast.