¡ALERTA EN PLENO CONCIERTO! Óscar Junior, líder de La Bella Luz, sufre FUERTE CAÍDA del escenario y termina en EMERGENCIAS: este es su estado

Óscar Junior Custodio , líder de La Bella Luz, sufrió un accidente tras caer del escenario durante un concierto en Juliaca y fue trasladado a emergencias tras el fuerte golpe.

Óscar Junior Custodio sufre caída durante concierto de La Bella Luz | Composición Wapa - Captura de pantalla

Óscar Junior Custodio sufre caída durante concierto de La Bella Luz | Composición Wapa - Captura de pantalla

Óscar Junior Custodio, reconocido en el mundo artístico como ‘Senderito’ y actual integrante principal de la orquesta La Bella Luz, vivió un inesperado momento durante una presentación realizada en Juliaca. El cantante sufrió una fuerte caída desde el escenario que generó preocupación entre los asistentes. ¿Qué ocurrió y cómo se encuentra actualmente?

¿Cómo se encuentra Óscar Junior tras su caída?

El incidente se produjo mientras el artista se encontraba sobre la tarima animando al público y llevaba una rosa en una de sus manos. Mientras avanzaba por el escenario, el cantante habría calculado de manera incorrecta el espacio disponible y terminó saliendo de la plataforma, cayendo frente a los espectadores.

José Burga, encargado de la animación de La Bella Luz, trató de evitar el accidente al tomarlo de la mano cuando notó que estaba cerca del borde. Sin embargo, el impulso que llevaba Óscar Junior hizo imposible detenerlo y finalmente terminó fuera del escenario.

La situación provocó distintas reacciones entre los integrantes de la agrupación. Algunas de sus compañeras evidenciaron su preocupación al presenciar la caída, mientras que Deyvis Paredes reaccionó entre risas ante lo ocurrido.

Óscar Junior fue llevado a emergencias tras el golpe

Después de la presentación, Óscar Junior decidió pronunciarse mediante un video publicado posteriormente para contarles a sus seguidores qué había ocurrido y aclarar las dudas sobre su estado físico.

El intérprete explicó que la intensidad del impacto hizo necesario que fuera llevado a un establecimiento médico para recibir atención en el área de emergencias. Afortunadamente, según relató, las evaluaciones realizadas descartaron que hubiera sufrido alguna fractura.

"Y me caí. Entonces, ese fue el problema, me llevaron a emergencias porque gracias a Dios no me fracturé nada, solamente fue un golpe, pero me dolió fuerte, porque me caí por la intensidad del golpe, fue muy fuerte", contó.