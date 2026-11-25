Francho Sierralta ROMPE SU SILENCIO y pide perdón a su esposa tras incómodo momento en Luzu TV: “Me costó reaccionar”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Francho Sierralta decidió pronunciarse públicamente luego del incómodo momento que vivió junto a su esposa, Nathalie Galleno, durante el espectáculo de Luzu TV en Lima. El empresario compartió un comunicado en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por su infidelidad y lamentó que su pareja quedara expuesta ante miles de asistentes.
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Francho Sierralta pide perdón a su esposa tras polémica en Luzu TV
El empresario reconoció que sus acciones afectaron su matrimonio y aprovechó su pronunciamiento para disculparse públicamente con Nathalie.
“Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé”, escribió.
Asimismo, explicó que le resultó difícil reaccionar ante los gritos de más de 3.000 asistentes que recordaron su ampay en Argentina. Aunque los comentarios estaban dirigidos hacia él, reconoció que su esposa también terminó perjudicada.
Sierralta aseguró que ambos continuarán juntos, pero han decidido mantener los asuntos de su matrimonio en privado.
¿Qué sucedió con la esposa de Francho Sierralta durante el show de Luzu TV?
Todo ocurrió cuando varios asistentes reconocieron al empresario y comenzaron a recordarle su infidelidad durante el espectáculo de 'Nadie dice nada'.
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El momento generó incomodidad en Nathalie, quien se encontraba sentada a su lado. Según contó el influencer Ric La Torre, algunos asistentes señalaron que la joven habría abandonado el recinto entre lágrimas.
Tras lo sucedido, Francho expresó su arrepentimiento y manifestó su intención de seguir trabajando para reconstruir su relación matrimonial.