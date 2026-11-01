Monserrat Seminario, quien fuera pareja de Melcochita, ha descubierto nuevamente el amor y actualmente vive con su nuevo compañero en España, a donde se mudó recientemente. Indicó que el cómico, Heydi Amado y sus hijas están informados sobre su nueva situación sentimental.

"Quise darme otra oportunidad en el ámbito amoroso. Nunca pensé que sería con alguien conocido desde hace tiempo. Antes de aceptar, tuve dudas: sentía miedo, pero me cuestioné, ¿por qué no? Mis hijas lo conocen; además, ya se lo he contado a Pablo y Heydi. Él optó por la felicidad junto a ella y ahora es mi turno", señaló Monserrat a Trome.

Monserrat revela la edad de su actual pareja

La relación de Monserrat con Melcochita siempre fue tema de conversación debido a la considerable diferencia de casi 50 años entre ambos. No obstante, la piurana puntualizó que su nuevo compañero tiene una edad próxima a la suya. "Tiene 45 años y yo, 43. Es divorciado, tiene hijos y me apoya en todo. Me siento feliz y serena", comentó la madre de los hijos del humorista.

Por el momento, Monserrat prefiere mantener su relación apartada del público y ha descartado presentar oficialmente a su nuevo amor. "Deseo mantenerlo alejado del espectáculo. Lo relevante es que él me quiere y yo a él", expresó. Además, mencionó que ya conoce a la familia de su pareja y que su suegra le ha aconsejado cuidar bien de él.

Heydi Amado opina sobre el romance de Melcochita

Heydi Amado, quien tiene 22 años y es pareja de Melcochita, afirmó que Monserrat les habló de su nueva pareja en España y que incluso lo conocieron virtualmente. También indicó que el cómico está al tanto de la situación de la madre de sus niños.