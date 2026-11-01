Corazón Serrano presentó a su nueva integrante, Eimy Peralta, tras rumores del ingreso de Anely Dávila a la agrupación

Corazón Serrano presentó a Eimy Peralta, su nueva integrante de 14 años, tras la salida de Briela Cirilo. Conoce qué pasó con Anely Dávila y Paulina Villalobos.

Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a Eimy Peralta como su nueva integrante durante el concierto que ofreció el último 31 de octubre. La adolescente de apenas catorce años apareció en el escenario e interpretó el conocido 'Mix Vico', recibiendo una cálida respuesta del público.

El anuncio se produjo después de varias semanas de especulaciones sobre quién ocuparía el espacio dejado por Briela Cirilo. Aunque el nombre de Anely Dávila sonaba como una de las principales posibilidades, la agrupación piurana terminó apostando por una joven promesa que ya había participado en sus audiciones.

¿Quién es Eimy Peralta, la nueva integrante de Corazón Serrano?

Eimy Peralta es una adolescente de 14 años que logró destacar durante el casting nacional organizado por Corazón Serrano para descubrir nuevas voces.

La joven consiguió llegar hasta la etapa final de las audiciones, pero debido a su edad, los responsables de la agrupación decidieron que continuara preparándose antes de asumir presentaciones regulares.

Sin embargo, durante el espectáculo de Halloween, el animador Dani confirmó su incorporación a la familia musical de los hermanos Guerrero Neira.

Su primera aparición estuvo acompañada de la interpretación del 'Mix Vico', uno de los temas más populares del repertorio de la orquesta, que fue coreado por los asistentes.

Pese al anuncio, Eimy todavía no participará de manera permanente en los conciertos. Su integración a las presentaciones habituales dependerá de su formación artística y del cumplimiento de las condiciones necesarias para desarrollar actividades sobre los escenarios.

¿Qué pasó con Anely Dávila y su supuesto ingreso a Corazón Serrano?

Antes de que se revelara la identidad de la nueva integrante, Anely Dávila, exvocalista de La Bella Luz, había sido señalada como una posible incorporación a Corazón Serrano.

Las especulaciones cobraron fuerza luego de que el creador de contenido Fernando León, conocido como 'Chiclesitos Aleonados', asegurara que la cantante sería presentada durante el concierto del 31 de octubre.

La versión generó expectativa porque Dávila había anunciado recientemente su salida de La Bella Luz por motivos personales, pese a que anteriormente se había informado sobre la renovación de su vínculo con la agrupación.

No obstante, la aparición de Eimy Peralta confirmó que la presentación anunciada para Halloween correspondía a la joven participante del casting. Esto no constituye, por sí solo, una confirmación sobre futuras incorporaciones de otras artistas.

Edwin Guerrero revela por qué Paulina Villalobos no ingresó a Corazón Serrano

Otra artista que estuvo vinculada a los rumores sobre nuevos fichajes fue Paulina Villalobos, conocida por imitar a Isabel Pantoja en el programa 'Yo soy'.

Edwin Guerrero confirmó que existieron conversaciones para que la cantante se sumara a la agrupación, pero finalmente ella decidió continuar desarrollando su carrera musical de manera independiente.

"Nos dijeron: ‘gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista", explicó.

Asimismo, el músico dejó en claro que las negociaciones habían concluido.

"Lo de Paulina ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano", señaló.