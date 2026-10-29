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Magaly Medina queda en SHOCK con el nuevo rostro de César Acuña y lanza despiadado comentario: “Le han hecho una monstruosidad”

"Ya no quiero verlo, me da terror", expresó Magaly Medina al observar las alteraciones en el rostro de César Acuña. La presentadora se mofó del político peruano.

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    Magaly Medina queda en SHOCK con el nuevo rostro de César Acuña y lanza despiadado comentario: “Le han hecho una monstruosidad”

    Magaly Medina, una figura controversial en la televisión peruana, nuevamente dio de qué hablar al exhibir el renovado aspecto de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. En su programa del 28 de octubre, mostró imágenes del político, quien viajó a España para una operación estética facial.

    El resultado de la cirugía no convenció a la famosa 'urraca', quien reaccionó con comentarios irónicos y críticos. "¿Qué es esto? Le han hecho una monstruosidad", exclamó Medina tras notar el cambio en Acuña. Además, cuestionó la elección del cirujano que realizó la operación, sugiriendo que Acuña debió tener más precaución al seleccionar al especialista.

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    Revelación sobre la cirugía de César Acuña

    Al ver a César Acuña en España, en las instalaciones del Real Madrid, Magaly Medina quedó sorprendida por su nueva imagen. Su equipo investigó qué tipo de procedimiento podría haberse realizado, consultando a expertos para evaluar los cambios faciales.

    El cirujano plástico Juan José Rospigliosi sugirió que Acuña pudo haberse sometido a un lifting cervicofacial, buscando mejorar cara y cuello al retirar el exceso de piel.

    "Está muy de moda (...) es una cirugía que remueve el excedente de piel. Observamos mejoras en los párpados", aclaró el especialista en ATV, insinuando también un posible levantamiento de cejas.

    Reacción de Magaly Medina ante el nuevo aspecto de César Acuña

    Fiel a su estilo, Magaly Medina comparó la apariencia original de César Acuña con las fotos recientes desde España. Criticó el resultado de la cirugía y sugirió que Acuña debería haber mantenido su imagen anterior.

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    Señaló también la hinchazón visible en algunas imágenes y comentó los cambios en los ojos y la expresión facial que percibió.

    Tampoco dejó de criticar la elección del cirujano, insistiendo en la importancia de elegir un cirujano experimentado para procedimientos faciales.

    "Tal vez le costó menos, pero al tratarse del rostro, no se debe ser tacaño. Un buen cirujano no deforma, solo rejuvenece. Ya no quiero verlo, me aterra", concluyó Medina en su espacio televisivo.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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