Paul Michael lanza FUERTE ADVERTENCIA a Pamela López por hablar de él: “No provoques que hable mal de ti”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Paul Michael respondió a las declaraciones de Pamela López, quien afirmó en el pódcast de Magaly Medina que se sintió utilizada en su relación. El cantante rechazó haber sido deshonesto y defendió la sinceridad de sus sentimientos hacia ella y su familia.
En una entrevista con 'América hoy', el artista mostró su descontento por los comentarios de su ex y enfatizó que no planea hablar mal de ella en público, pero le pidió que no lo provoque, cuestionando sus declaraciones sobre su romance.
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Paul Michael advierte a Pamela López tras sus comentarios
Tras las declaraciones de Pamela López en un programa digital de Magaly Medina, Paul Michael habló ante las cámaras del programa de América Televisión, manifestando que conoce bien a la influencer y que sus comentarios le producen reacciones con cierto grado de ironía.
"Pamela, no voy a hablar mal de ti, no provoques que lo haga. Nadie te conoce mejor que yo. Solo observo sus videos y me río", comentó al referirse a las palabras de ella.
Paul Michael asegura que López se contradice sobre su relación
En su respuesta, Paul Michael reafirmó la autenticidad del amor que sintió por Pamela López y su familia. Cuestionó que ella describiera la relación como una en la que se sintió usada cuando, según él, había reconocido el apoyo emocional recibido.
"¿Cómo podrías sentirte utilizada si mis sentimientos fueron genuinos? Mi amor fue real con ella, sus hijos y su familia. No sé fingir un sentimiento. Lo mío fue auténtico, y ella lo sabe", afirmó el músico, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.
El cantante también se refirió a como, en su momento, Pamela López valoró el apoyo emocional recibido, destacando que no se trataba de un tema económico.
“Ella misma dice: 'Paul me daba el amor y apoyo moral que necesitaba'. Siempre subraya que no era por cuestiones económicas, no entiendo por qué luego dice que se sintió usada. Que aclare su postura”, concluyó.