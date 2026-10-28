Paul Michael rechazó las afirmaciones de Pamela López sobre su romance, defendiendo la sinceridad de su amor. Además, cuestionó las declaraciones de su ex y le advirtió que no lo incite a hablar mal de ella.

Paul Michael respondió a las declaraciones de Pamela López, quien afirmó en el pódcast de Magaly Medina que se sintió utilizada en su relación. El cantante rechazó haber sido deshonesto y defendió la sinceridad de sus sentimientos hacia ella y su familia.

En una entrevista con 'América hoy', el artista mostró su descontento por los comentarios de su ex y enfatizó que no planea hablar mal de ella en público, pero le pidió que no lo provoque, cuestionando sus declaraciones sobre su romance.

Paul Michael advierte a Pamela López tras sus comentarios

Tras las declaraciones de Pamela López en un programa digital de Magaly Medina, Paul Michael habló ante las cámaras del programa de América Televisión, manifestando que conoce bien a la influencer y que sus comentarios le producen reacciones con cierto grado de ironía.

"Pamela, no voy a hablar mal de ti, no provoques que lo haga. Nadie te conoce mejor que yo. Solo observo sus videos y me río", comentó al referirse a las palabras de ella.

Paul Michael asegura que López se contradice sobre su relación

En su respuesta, Paul Michael reafirmó la autenticidad del amor que sintió por Pamela López y su familia. Cuestionó que ella describiera la relación como una en la que se sintió usada cuando, según él, había reconocido el apoyo emocional recibido.

"¿Cómo podrías sentirte utilizada si mis sentimientos fueron genuinos? Mi amor fue real con ella, sus hijos y su familia. No sé fingir un sentimiento. Lo mío fue auténtico, y ella lo sabe", afirmó el músico, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

El cantante también se refirió a como, en su momento, Pamela López valoró el apoyo emocional recibido, destacando que no se trataba de un tema económico.