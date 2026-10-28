HIJO de Leslie Stewart atropella a anciana y es arrestado: Mujer en estado crítico y gastos médicos NO son cubiertos

Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart , detenido tras atropellar a una anciana de 82 años en el Rímac. El estado de la mujer es crítico y la familia denuncia alto costo médico no cubierto.

Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart, enfrenta una complicada situación después de atropellar a una mujer mayor de 82 años en el distrito del Rímac, dejándola en estado crítico en una clínica. Pese a ser llevado a la comisaría, la familia afectada recalca que los costos médicos siguen sin ser respaldados.

Accidente protagonizado por hijo de Leslie Stewart deja a mujer mayor herida sin cobertura de gastos médicos

Malek Rifai Stewart estuvo involucrado en un accidente que dejó a una mujer mayor de 82 años herida en las calles del Rímac.

De acuerdo con un informe de ATV, la denuncia policial indica que la mujer cruzó la calle de forma inesperada, lo que impidió al conductor frenar a tiempo y ocasionó el atropello.

En las grabaciones se observa a la mujer mayor tendida lejos del vehículo y era asistida mientras los presentes aseguran que aún estaba viva. El joven, visiblemente preocupado, realizaba llamadas desde su celular.

Detenido en la comisaría del Rímac, la familia de la mujer expresa gran preocupación por los gastos en la clínica, ya que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría no ser suficiente y han firmado un pagaré en blanco y se comprometieron a cubrir futuros costos según el tratamiento necesario.

Hasta este martes, el joven no ha prometido asumir los costos ni responsabilidades. Rocío, nuera de la víctima, reveló que los gastos diarios del hospital ascienden a cinco mil soles y la operación necesaria tiene un costo de 47 mil soles, mientras que el SOAT solo cubriría parcialmente estos gastos.

"Lo crucial es que mi tía se recupere completamente y que se asuma la responsabilidad", declaró otro familiar. Según ATV, la mujer presenta fracturas de cráneo, cadera y un coágulo en el cerebro, posicionándola en una situación crítica.