¡YACO NO AGUANTÓ MÁS! Natalie Vértiz revela la razón por la que su esposo no siguió en ‘La Granja VIP’: “Le caía palo”

Natalie Vértiz reveló por qué Yaco Eskenazi decidió alejarse de ‘La Granja VIP’ y contó cómo las críticas y conflictos del reality terminaron afectándolo.

Natalie Vértiz habló abiertamente sobre la experiencia de Yaco Eskenazi al frente de un reality y explicó por qué su esposo decidió no continuar en ese tipo de formato televisivo. Durante su participación en el pódcast ‘La Manada’, la modelo contó que la exposición y las situaciones que se generaban alrededor del programa terminaron afectándolo.

La conversación surgió junto a Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes analizaron las dificultades que implica conducir espacios donde predominan los conflictos, las polémicas y los problemas entre los participantes.

Natalie Vértiz revela qué incomodaba a Yaco Eskenazi

Laura Spoya fue quien abrió el tema y recordó que el propio Yaco Eskenazi había reconocido anteriormente que no terminó de sentirse cómodo con la conducción del reality.

“Él estuvo conduciendo un reality, él mismo lo ha dicho, que no sintió que era para él. Es lo que nos pasa a muchos. Uno, al no tratar cosas de farándula, de chismes, se siente mal hablar de la vida de otros y creo que eso fue lo que le pasó”, indicó Laura Spoya.

Natalie Vértiz coincidió con esta versión y explicó que su esposo comenzó a recibir críticas pese a que, según señaló, muchas veces no tenía una participación directa en los problemas que ocurrían dentro del programa.

“Estaba habiendo ciertos asuntos y le estaba cayendo de gratis, por simplemente no decir nada”, señaló en plena entrevista.

La exreina de belleza agregó que pudo notar cómo esta situación empezó a afectar emocionalmente al conductor. Aunque intentaba aconsejarlo, también era consciente de que la dinámica del programa no encajaba del todo con su personalidad.

“Yo le puedo aconsejar, pero yo también veía que eso lo bajoneaba porque él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en ese lugar y le caía palo al pobre. Complicado, difícil”, remarcó.

¿Por qué Yaco Eskenazi no habría encajado en el reality?

Natalie Vértiz también explicó que Yaco Eskenazi suele evitar los enfrentamientos y prefiere mantener una relación cordial con quienes lo rodean. Sin embargo, el formato lo colocaba constantemente en medio de situaciones polémicas que no necesariamente dependían de él.

Mario Irivarren respaldó la explicación y aseguró que estar al frente de un reality exige involucrarse directamente en conflictos, discusiones y momentos impredecibles protagonizados por los concursantes.

“Conducir esas cosas de reality es complicado. Tienes que entrarle al reality, a la pelea, al chongo y no sabes con qué te va a salir cada participante. Estás entre la espada y la pared”, señaló el conductor de ‘La Manada’.

Para Irivarren, esta dinámica no necesariamente coincidía con la manera de desenvolverse de Eskenazi frente a cámaras.

Yaco Eskenazi ya había explicado las razones de su salida

El propio Yaco Eskenazi ya había dado detalles anteriormente sobre lo que vivió durante su paso por ‘La Granja VIP’. El conductor reconoció que terminó involucrándose emocionalmente con los participantes debido al contacto constante que mantenía con ellos.

“Como yo hacía bastante interacción con ellos porque yo iba a los juegos, yo los veía. Por ejemplo, yo sabía que uno de ellos ya no tenía novia y lo tenía que ver todos los días y saludarlo. Esa sensación no la soportaba”, sentenció.

Eskenazi explicó que manejar información que los participantes todavía desconocían terminó generándole incomodidad. Incluso después de finalizar cada emisión, aseguró que no se retiraba completamente tranquilo debido a las situaciones que debía guardar en secreto.