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GIRO RADICAL EN EL CASO ‘CHIBOLÍN’: Fiscalía toma drástica decisión sobre Eva Ayllón, Jefferson Farfán, Magaly Medina y más

Show Pe reveló la carpeta del caso de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. Ahora, la Fiscalía ha tomado una decisión inesperada con una lista de figuras del espectáculo implicadas. ¿Fue el mismo conductor quien los nombró?

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    GIRO RADICAL EN EL CASO ‘CHIBOLÍN’: Fiscalía toma drástica decisión sobre Eva Ayllón, Jefferson Farfán, Magaly Medina y más
    GIRO RADICAL EN EL CASO ‘CHIBOLÍN’.
    GIRO RADICAL EN EL CASO ‘CHIBOLÍN’: Fiscalía toma drástica decisión sobre Eva Ayllón, Jefferson Farfán, Magaly Medina y más

    Personalidades del mundo del espectáculo están bajo investigación. En mayo, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. El programa 'Show Pe' accedió a la carpeta fiscal y sorprendió al incluir nombres de famosos que ahora deben cumplir con una determinación firme de la Fiscalía. ¿Quiénes son y qué deberán enfrentar?

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    Carpeta del caso 'Chibolín' destapa nombres y determinación de la Fiscalía

    El exconductor de televisión, llamado 'Chibolín', está en prisión preventiva en Lurigancho mientras se investigan posibles actos de corrupción relacionados con favores judiciales y sobornos.

    Aun enfrentando 30 años de pena, las autoridades no detienen las indagaciones. Recientemente, una revelación de 'Show Pe' dejó impactados a todos al mostrar la carpeta fiscal y la inclusión de reconocidas celebridades.

    Se comenzó con Génesis y Josetty Hurtado, hijas del conductor, observadas por su ostentación en Estados Unidos. No obstante, otros nombres renombrados también fueron identificados en el documento que Lourdes Sacín recibió.

    "Los imitadores de José José, Luchos Barrios, Héctor Lavó y Camilo Sesto. María Angélica Ayllón Urbina, Eva Ayllón y también Cecilia Bracamonte en calidad de testigos. Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano y Jefferson Farfán fueron mencionados", según una de las presentadoras.

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    Es incierto si Hurtado los mencionó directamente o cómo se les incluyó como testigos. Aún sin estar investigados, este 27 de agosto deben comparecer virtualmente como testigos, según lo acordado por la Fiscalía.

    Recientemente, Curwen Caballero expuso presuntos nexos entre Magaly Medina y la jueza 'Chibolina', parte del caso 'Chibolín', solicitando el cambio de juez en su juicio con 'La Foquita'. Por esto, Medina y su esposo también fueron convocados.

    "Podría compartir una historia explicando qué contiene la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema, si tiene tiempo para publicaciones en redes. Aquí hay una lista de preguntas, 10 para la señora Magaly Medina (…) Siguiendo, ¿se confirma que en esta carpeta se investiga a la expresidenta de la Corte Superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez? ¿Qué conexión tiene ella con Chibolín? ¿Por qué el apodo 'Chibolina'?", comentó el streamer.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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