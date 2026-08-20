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Korina Rivadeneira SE QUIEBRA al revelar su VERDADERO TRATO con la madre de Mario Hart: "Una de las personas que más..."

Korina Rivadeneira habló sobre su separación de Mario Hart y sorprendió al revelar cómo fue realmente su relación con la madre del exchico reality.

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    Korina Rivadeneira SE QUIEBRA al revelar su VERDADERO TRATO con la madre de Mario Hart: "Una de las personas que más..."
    Korina Rivadeneira revela su relación con madre de Mario Hart | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Korina Rivadeneira SE QUIEBRA al revelar su VERDADERO TRATO con la madre de Mario Hart: "Una de las personas que más..."

    Korina Rivadeneira reveló por primera vez detalles de su separación con Mario Hart y, esta vez, habló sobre el vínculo que mantuvo con la madre del exchico reality. La modelo venezolana decidió contar parte de su experiencia durante los años que estuvo junto al padre de sus hijos y recordó cómo fue la dinámica familiar que vivió.

    En medio de sus declaraciones, la actriz explicó que las diferencias con Mario comenzaron a hacerse más evidentes después de convertirse en madre y relató las dificultades que afrontó mientras intentaba combinar su vida familiar con sus responsabilidades laborales. Sin embargo, también sorprendió al destacar el importante papel que tuvo su exsuegra durante ese periodo.

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    ¿Cómo era realmente la relación de Korina Rivadeneira con la mamá de Mario Hart?

    Korina explicó que su relación con Mario Hart comenzó a deteriorarse progresivamente y que el principal quiebre se produjo luego del nacimiento de su hija. Según relató, ambos tenían formas de pensar y estilos de vida muy diferentes, pese a que inicialmente esas diferencias habían sido parte de lo que los unió.

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    "Nuestra relación viene deteriorándose hace muchísimos años, nuestro gran punto de quiebre fue cuando yo me convertí en mamá. Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos y cuando nosotros empezamos a salir a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre y la pasábamos bien, disfrutábamos juntos de esto que tanto nos gustaba", contó en la segunda parte de los videos que subió en su cuenta de Instagram.

    La modelo también contó que, tras convertirse en madre, asumió una carga importante tanto en el cuidado de su hija como en su trabajo. Aseguró que continuó trabajando incluso durante el embarazo y poco después de dar a luz, mientras llevaba a su pequeña a algunas de sus jornadas laborales.

    "Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llegar nunca a un punto de encuentro, trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100% dedicada a mi hija, trabajaba estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones", comentó Korina.

    Además, reveló que durante su relación ambos mantuvieron durante años un acuerdo económico en el que dividían los gastos por partes iguales, una situación que, según su relato, se mantuvo incluso mientras atravesaba el embarazo y el periodo posterior al nacimiento de su hija.

    "Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte. Mario y yo desde que estamos juntos hasta las primeras cenas pagábamos 50/50 y eso se mantuvo durante todo este tiempo", precisó.

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    Korina Rivadeneira revela el importante apoyo que recibió de su exsuegra

    Al recordar esa etapa, Korina reconoció que llegó a sentirse sobrepasada por las responsabilidades que tenía que afrontar. En ese contexto, destacó que no estuvo completamente sola, pues contó con el apoyo de una nana y, especialmente, de la madre de Mario Hart.

    La modelo se refirió a su exsuegra con evidente cariño y la señaló como una persona fundamental durante uno de los periodos más exigentes de su vida.

    "Yo de alguna forma me sentía sobrepasada, era demasiado para mí y sí tuvimos mucha ayuda, tuvimos una nana, mi suegra que era maravillosa, es una de las personas que más valoro dentro de todo lo que viví porque fue mi soporte emocional", confesó.

    Con estas declaraciones, Korina dejó claro que, pese a las dificultades que atravesó en su matrimonio y a la posterior separación de Mario Hart, mantiene una valoración especial hacia su exsuegra por el respaldo que recibió de ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira SE QUIEBRA al revelar su VERDADERO TRATO con la madre de Mario Hart: "Una de las personas que más..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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