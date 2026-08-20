Korina Rivadeneira rompió su silencio sobre su separación de Mario Hart y aclaró quién tomó la decisión de ponerle fin a su relación.

Korina Rivadeneira decidió hablar públicamente sobre su separación de Mario Hart y aclarar diversos comentarios que surgieron alrededor del fin de su relación. La modelo explicó que durante un tiempo prefirió mantenerse al margen para proteger a sus hijos y esperar a que se resolvieran algunos asuntos pendientes.

Sin embargo, aseguró que su silencio terminó dando espacio para que otras personas construyeran una versión de la ruptura con la que no se siente identificada. Ante ello, decidió contar parte de lo que vivió y dejar en claro quién tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.

¿Quién terminó la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Korina explicó que su principal razón para no pronunciarse anteriormente fue preservar la tranquilidad de sus hijos y evitar que determinados asuntos legales y familiares complicaran aún más la situación.

"Mi motivo principal es que en mi vida existen dos personitas a las cuales amo con todo mi corazón por sobre todas las cosas, mi intención siempre ha sido protegerlos a ellos sobre todo hasta que se resuelvan ciertos temas legales y algunos familiares que están pendientes", comenzó diciendo.

La modelo señaló que ambos habían acordado no dar declaraciones sobre la separación mientras esos temas continuaran pendientes. No obstante, consideró que su decisión de guardar silencio terminó generando un espacio que otras personas ocuparon con sus propias interpretaciones.

"Con Mario acordamos que no hablaríamos de la separación hasta cerrar dichos temas, hoy entiendo que mientras yo me mantenía en silencio otras personas con sus opiniones estaban llenando esos espacios por mí, construyendo una versión de mi historia que yo no reconozco y se ha desatado una cantidad de odio que a mí me ha dolido muchísimo. No estoy haciendo estos videos para que ataquen a Mario o para cambiar la dirección de odio hacia él, estoy haciendo este video porque yo también tengo derecho a defenderme y contar parte de la historia que yo viví", sostuvo.

En ese contexto, Korina fue tajante al aclarar que no fue ella quien decidió terminar la relación. Según su versión, Mario Hart fue quien tomó la determinación y lo hizo en dos ocasiones.

"Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades, esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más, yo acepté y decidí reconstruir mi vida, es por eso que me resulta tan difícil, la gente manda comentarios que yo decidí terminar la relación, que él quiere una reconciliación y yo estoy feliz, se me hace muy difícil pensar en que él quiera una reconciliación cuando fue él quien dio fin a esto", sentenció.

Korina Rivadeneira explica por qué decidió contar su historia

La exintegrante de diversos programas de televisión también aclaró que su intención al hablar públicamente no es generar ataques contra Mario Hart ni trasladar hacia él toda la presión que recibió durante las últimas semanas.

Por el contrario, sostuvo que necesitaba defender su propia versión frente a los comentarios que circulaban en redes sociales y que, según afirmó, habían provocado una ola de críticas hacia ella.