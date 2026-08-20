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Romina Gachoy y Jean Paul Santa María toman DRÁSTICA decisión tras LAMENTABLES imágenes de Angie Jibaja: "Que regrese a..."

Romina Gachoy habló con Magaly Medina sobre la situación de Angie Jibaja y reveló que las recientes imágenes le generaron preocupación por el aparente retroceso de la exmodelo.

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    Romina Gachoy y Jean Paul Santa María toman DRÁSTICA decisión tras LAMENTABLES imágenes de Angie Jibaja: "Que regrese a..."
    Romina Gachoy y Jean Paul Santa María reaccionan tras imágenes de Angie Jibaja | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Romina Gachoy y Jean Paul Santa María toman DRÁSTICA decisión tras LAMENTABLES imágenes de Angie Jibaja: "Que regrese a..."

    Romina Gachoy volvió a pronunciarse sobre la situación que atraviesa Angie Jibaja luego de las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme', donde la exmodelo fue vista junto a su pareja chilena, Jonathan Pettit, durante la madrugada en una zona de La Victoria.

    En una conversación en vivo con Magaly Medina, la uruguaya recordó el proceso de acercamiento que logró mantener con la madre de los hijos de Jean Paul Santa María y explicó por qué las recientes imágenes le generaron preocupación y tristeza. Además, contó qué medida tomó para proteger a los menores y reveló qué pretende hacer junto a su esposo.

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    ¿Por qué Romina Gachoy está preocupada por Angie Jibaja?

    Gachoy explicó que, después de atravesar diferentes conflictos con Angie Jibaja, consiguió establecer una comunicación más estable con ella. Este acercamiento permitió que la modelo retomara progresivamente el contacto con sus hijos, aunque bajo determinadas condiciones que buscaban preservar el bienestar de los menores.

    La actual esposa de Jean Paul Santa María recordó que durante el periodo en que Angie permaneció en Chile notó importantes cambios en su comportamiento y una mayor estabilidad emocional. Según relató, esta evolución facilitó que ambas volvieran a comunicarse y que los hijos de la exmodelo también recuperaran el vínculo con su madre.

    Sin embargo, desde su perspectiva, el panorama comenzó a cambiar después del retorno de Angie al Perú y, especialmente, tras su salida del programa que conducía. Gachoy aseguró que desde entonces percibió un retroceso que le genera preocupación.

    “Sí, o sea, en realidad desde que ella estaba en Chile estaba con una actitud mucho más pacífica, emocionalmente más estable. Eso apertura a que nos volviéramos a comunicar primero con ella y luego los chicos… las cosas estaban muy bien, todo empezó a desbalancearse en la salida de su programa, es como que llegó a Perú y todo empezó a bajar. A mí me da un montón de pena que sea diferente”, precisó Gachoy.

    La uruguaya también se refirió a Jonathan Pettit y reconoció que las imágenes difundidas recientemente modificaron la percepción que tenía sobre la pareja de Angie. Inicialmente, explicó, solo conocía la versión positiva que la propia modelo le había transmitido sobre él.

    “Lo único que yo sabía era lo que ella comentaba, que él era muy bueno y todo, pero cuando yo vi imágenes de él, a mí sí me dio un poquito de desconfianza, honestamente. Y después de eso salió información de que estaba en cosas y hablé con ella”, explicó Romina.

    Luego de esa conversación, Gachoy aseguró que estableció una condición vinculada directamente con los hijos de Angie, con el objetivo de evitar que determinadas situaciones afectaran a los menores.

    “Mirá, vos podés hacer lo que quieras con tu vida personal, no me meto en eso, pero cuando veas a los chicos no vengas con él, es algo de lo que te pedimos, en buena onda y ella lo aceptó y me dijo ‘no hay problema’”, agregó.

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    Romina Gachoy revela decisión con Jean Paul Santa María

    La situación también generó inquietud por el impacto que podría tener en los hijos de Angie Jibaja. Romina señaló que los menores cuentan con estabilidad y madurez para afrontar circunstancias complicadas, aunque consideró que el principal esfuerzo para superar esta etapa debe partir de su madre.

    Gachoy lamentó que la actitud que observó recientemente sea muy distinta de la que había conocido durante el periodo en que Angie mostró mayor estabilidad emocional y consiguió fortalecer nuevamente la comunicación con sus hijos.

    “Yo siento que ella sí venía en la buena onda… yo veía era otra Angie, cambiada muchísimo en el sentido de la parte emocional, sin embargo, empezó a estar mucho más estable, las conversaciones con los chicos, la verdad que sí es un bajón”, precisó.

    Por último, Romina reveló que tanto ella como Jean Paul Santamaría mantienen la intención de apoyar a Angie y que buscarían convencerla de regresar a Chile para iniciar un proceso de rehabilitación.

    “Ellos son chicos muy maduros, estables, ellos están bastante curtidos, la realidad, la que se tiene que poner las pilas es ella… obviamente quieren verla bien y si ahora depende de ella que se recupere, porque ahora no sé nada de ella, voy a intentar convencerla que regrese a Chile y se rehabilite”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Romina Gachoy y Jean Paul Santa María toman DRÁSTICA decisión tras LAMENTABLES imágenes de Angie Jibaja: "Que regrese a..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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