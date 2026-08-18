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Espectáculos - Tony Succar genera ALARMA al aparecer con TERRIBLES MORETONES: “Pudo haber sido peor”

“Fuman y comparten…”: Angie Jibaja y su novio son grabados en una zona roja de La Victoria con "gente de mal vivir"

Captada por las cámaras tras su salida de 'Nadie Sabe', Angie Jibaja y su novio son grabados en área conflictiva, avivando la polémica sobre su consumo de sustancias.

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    “Fuman y comparten…”: Angie Jibaja y su novio son grabados en una zona roja de La Victoria con "gente de mal vivir"
    Angie Jibaja y su novio captados
    “Fuman y comparten…”: Angie Jibaja y su novio son grabados en una zona roja de La Victoria con "gente de mal vivir"

    Tras su salida del programa 'Nadie Sabe' después de un incidente en un hotel donde atacó a una colaboradora, Magaly Medina presentó un avance que muestra a Angie Jibaja con su novio chileno en una conocida zona conflictiva de La Victoria. Las imágenes generaron revuelo al mostrar que Jibaja podría estar fumando, lo que revive las preocupaciones sobre su pasado con adicciones.

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    Angie Jibaja y su pareja conmocionan en sector delicado de La Victoria fumando

    Después de protagonizar titulares por un altercado en el hotel donde se alojaba, y tras agredir a una trabajadora que la acusó de consumir drogas, Magaly Medina lanzó un avance este lunes 17 de agosto que demuestra que la ex de Jean Paul Santa María sigue igual.

    A pesar de haberse reconciliado con sus hijos, Angie aún está en Perú y fue captada con su novio chileno en una zona conflictiva de La Victoria.

    Las imágenes muestran a la pareja aparentemente fumando en un lugar oscuro junto a un grupo, que también podría tener malas prácticas. Ambos se encontraban frente a una tienda, aparentemente comprando lo que iban a consumir.

    Se ve a Angie nerviosa mirando alrededor mientras camina con su pareja. El reportero del programa confirma las actividades de ella, lo cual podría nuevamente poner en tensión su vida familiar.

    Angie Jibaja y su novio en zona polémica de La Victoria
    Angie Jibaja y su novio en zona polémica de La Victoria

    "No ha cambiado, Angie Jibaja y su novio chileno fuman y están con personas de mal vivir en una zona conflictiva de La Victoria", se escucha decir en el programa.

    Recientemente, Angie se apartó de Giancarlo Cossio tras ser acusada de usar drogas, y él intentó que ella regresara a Chile. Sin embargo, ella aseguró que estaría para el cumpleaños de 15 años de su hija debido a su buen comportamiento. ¿Estas imágenes recientes traerán una nueva decepción?

    SOBRE EL AUTOR:
    “Fuman y comparten…”: Angie Jibaja y su novio son grabados en una zona roja de La Victoria con "gente de mal vivir"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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