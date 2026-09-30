¡De terror! Graban a RATA paseando sobre camilla y subiendo a jarra de agua en hospital EsSalud en Piura

Familiares de pacientes grabaron al animal desplazándose por el área de hospitalización y alertaron sobre las condiciones de salubridad del establecimiento de EsSalud .

Un hecho generó preocupación entre los familiares de pacientes internados en un hospital de EsSalud ubicado en Sullana, Piura. Un roedor fue captado durante la noche recorriendo una camilla dentro del área destinada a personas con dengue. El animal incluso llegó hasta una jarra con agua y sorbete utilizada para la hidratación de los pacientes. Tras la difusión de las imágenes, EsSalud reconoció la presencia de roedores y anunció medidas para controlar la situación.

Rata fue captada en área de pacientes con dengue en hospital de Sullana

La presencia del roedor fue advertida durante la noche por familiares que permanecían junto a pacientes hospitalizados en el establecimiento de salud. Según contaron los acompañantes, algunos ruidos provenientes del ambiente llamaron su atención, por lo que utilizaron la luz de un celular para revisar qué ocurría.

Al iluminar la zona, las personas descubrieron al animal desplazándose sobre una de las camillas del área de hospitalización. Los familiares indicaron que dicho mobiliario habría sido utilizado por uno de los pacientes unas horas antes de que se registrara la presencia del roedor.

En un primer momento, el animal consiguió salir del ambiente a través de una ventana. Sin embargo, su presencia volvió a ser advertida poco después, cuando regresó a la sala y comenzó a desplazarse nuevamente por el espacio donde permanecían los pacientes.

Durante esta segunda aparición, los acompañantes lograron registrar en video al roedor mientras trepaba sobre una jarra que contenía agua y tenía un sorbete. El recipiente era utilizado por los pacientes para mantenerse hidratados durante su permanencia en el hospital.

La situación provocó inquietud entre los familiares, quienes expresaron su preocupación por las condiciones de higiene en un espacio destinado a la atención de personas que reciben tratamiento por dengue. Ante lo ocurrido, solicitaron que se intensifiquen las labores de limpieza, saneamiento y control de plagas dentro del establecimiento.

EsSalud manda comunicado tras presencia de roedores y anuncia medidas de control

Luego de que las imágenes fueran difundidas, EsSalud se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que se había detectado la presencia de roedores en las instalaciones del hospital de Sullana.

Como respuesta, la institución comunicó que se dispusieron intervenciones inmediatas orientadas a reforzar la limpieza y el saneamiento de los diferentes ambientes del establecimiento. Dentro de estas acciones también se contempla la implementación de trampas para contribuir al control de los roedores.

Asimismo, EsSalud informó que mantendrá las labores de fumigación y desinsectación previstas dentro de su programación para el establecimiento de salud.

Los familiares de los pacientes también solicitaron que las medidas de vigilancia sanitaria no sean aplicadas únicamente de manera puntual, sino que cuenten con un seguimiento constante, especialmente en las áreas donde permanecen personas hospitalizadas.

La preocupación de los usuarios se suma a las condiciones climáticas previstas para la costa norte, debido a que las lluvias pueden contribuir al desplazamiento de roedores hacia distintos espacios. Por ello, los acompañantes pidieron reforzar las acciones preventivas y mantener condiciones adecuadas de limpieza en las salas de hospitalización.