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Saliente de cantante de Rawayana MARCA TERRITORIO y REACCIONA tras rechazo a Korina Rivadeneira en pleno concierto

Ana de Armas reaccionó al video donde Beto Montenegro ignoró el llamado de Korina Rivadeneira durante el concierto de Rawayana y su gesto no pasó desapercibido.

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    Saliente de cantante de Rawayana MARCA TERRITORIO y REACCIONA tras rechazo a Korina Rivadeneira en pleno concierto
    Ana de Armas reacciona a coqueteo de Korina Rivadeneira con Beto Montenegro de Rawayana | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Saliente de cantante de Rawayana MARCA TERRITORIO y REACCIONA tras rechazo a Korina Rivadeneira en pleno concierto

    Korina Rivadeneira protagonizó un comentado momento durante un reciente concierto de Rawayana en Lima, luego de intentar captar la atención de Beto Montenegro, vocalista de la agrupación. El cantante, sin embargo, no respondió al llamado de la modelo y continuó con su presentación, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

    La situación no pasó desapercibida para Ana de Armas, actual saliente del músico, quien habría dejado clara su postura frente a las imágenes difundidas. ¿Qué hizo la actriz tras ver el video que protagonizaron Korina y Beto? Aquí te contamos.

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    ¿Qué hizo Ana de Armas tras el acercamiento de Korina Rivadeneira a Beto Montenegro?

    El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto, durante el concierto de Rawayana realizado en Costa 21. En medio de la presentación, Korina Rivadeneira intentó llamar la atención de Beto Montenegro para invitarlo a bailar; sin embargo, el cantante no respondió al gesto y terminó dándole la espalda.

    El momento fue grabado y posteriormente compartido en TikTok por el creador de contenido Jose Pastor, donde rápidamente comenzó a generar comentarios entre los usuarios.

    Entre las distintas reacciones que recibió la publicación destacó especialmente el “Me gusta” de Ana de Armas, quien habría reaccionado directamente al video en el que se observa cómo Montenegro ignora a Korina.

    La interacción de la actriz no pasó inadvertida y provocó que varios usuarios interpretaran este gesto como una manera de dejar clara su posición frente a lo ocurrido. En los comentarios de la publicación se pudieron leer mensajes como:

    "Tú crees que Beto va a estar pendiende de ese saco de sal, teniendo a Ana de Armas como novia", "Ana de Armas es la ex de Tom Cruise", "Ana de Armas otro level (nivel)", "Solo conozco a Ana de Armas y ella es súper linda", "Con razón no miró a Korina, es decir, Ana de Armas, Ana de Armas", "Venezolana vs cubana", se lee en los comentarios.

    La reacción de Ana de Armas terminó sumándose a la conversación generada por el video, mientras los usuarios debatían sobre el llamativo momento protagonizado por Korina Rivadeneira y el cantante de Rawayana.

    Ana de Armas se luce con Beto de Rawayana
    Ana de Armas se luce con Beto de Rawayana
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    SOBRE EL AUTOR:
    Saliente de cantante de Rawayana MARCA TERRITORIO y REACCIONA tras rechazo a Korina Rivadeneira en pleno concierto
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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